Криминалисты приступили к эксгумации жертв геноцида в Сальске

В городе Сальск Ростовской области криминалисты СК России приступили к эксгумации останков мужчин, женщин и детей, убитых немецкими карателями и коллаборационистами в 1942-1943 годах. Обследованы тела более 30 человек со следами огнестрельных ранений и избиений. Предполагается, что общее количество жертв превышает 3500 человек.

Первая информация о "конвейере смерти", действовавшем на территории Сальска, появилась сразу после освобождения города в январе 1943 года. Уже на подступах к городу у железнодорожной станции части советской армии обнаружили 20 замученных красноармейцев. Им ломали пальцы, отрезали руки и ноги, и перечень издевательств почти бесконечен.

Для расследования преступлений по горячим следам была создана спецкомиссия. В рассекреченных документах ФСБ говорится, что расстрелы мирных жителей и пленных красноармейцев также совершались в глиняных карьерах кирпичного завода № 1.

"Фашисты ежедневно привозили сюда на машинах группы граждан, нередко доходившие до более чем 100 человек, здесь их расстреливали и сбрасывали в котлован. Таких котлованов, наполненных трупами расстрелянных, насчитывается до 30", - говорится в акте специальной комиссии от 25 января 1943 года.

Гитлеровцы и их пособники расстреляли здесь два цыганских табора, - около 100 человек, в основном женщины и дети. Кроме того, примерно 700 пленных солдат Красной армии оккупанты разместили на заводе, в разрушенных печах, где до оккупации обжигали кирпич.

- Как гласят документы, люди жили в невероятной тесноте, не имея даже возможности прилечь, среди груд битого кирпича и мусора. Их направляли на самые тяжелые и опасные работы, а заболевших - расстреливали, и удивительно, что эти здания и даже труба, на которой для расстрела людей был установлен пулемет, сохранились, - рассказал "РГ" руководитель поискового отряда "Миус-Фронт" Андрей Кудряков.

Помимо карьеров у кирпичного завода, тела расстрелянных обнаружили в четырех силосных ямах на территории бывшего колхоза "Веселый". В 1963 году оперативными работниками КГБ на основании показаний очевидцев была составлена схема массовых захоронений в Сальске, но вскрытия братских могил не последовало. Восстановленный после войны кирпичный завод выпускал дефицитную продукцию, и поисковые мероприятия могли привести к остановке предприятия.

Сотрудники спецслужб СССР сосредоточились на поиске палачей. В ходе расследования было установлено, что массовым истреблением людей в Сальске занимались каратели из оперативной группы ЕК-12 SD, которые входили в состав подразделения Einsatzkommando-12. Командные должности в группе занимали немцы, а вот рядовыми палачами были предатели из бывших красноармейцев и местных жителей.

В апреле 1942 года оперативную группу D возглавил оберфюрер СС Вальтер Биркамп. Под его руководством каратели "отметились" зверствами не только в Краснодарском крае и Ростовской области, но и на Северном Кавказе - в Пятигорске, Кисловодске, Черкесске и Ставрополе. 15 мая 1945 года, страшась расплаты за совершенные преступления, Биркамп застрелился. А вот бывшему карателю из "Кавказской роты" и кавалеристу казачьей сотни "Варяг" Ивану Гвоздецкому не удалось уйти от правосудия. Плененный американцами в мае 1945 года полицай скрыл свое участие в карательных акциях и лишь в 70-е годы оказался изобличен.

- Когда знакомишься с его показаниями, возникает вопрос, ответ на который могут дать лишь психиатры. Как нормальный человек мог участвовать в зверствах, а потом "спокойно" жить и работать среди своих потенциальных жертв? Даже сейчас тем, кто работает в сальской поисковой экспедиции, по ночам мерещатся крики из глиняного карьера. Мы, поисковики с многолетним стажем, еще не видели такого количества убитых детей. Одно дело поднимать погибших солдат, а другое - детвору. Даже представить невозможно, что люди способны на такое зверство, - говорит Андрей Кудряков.

Останки погибших 77 лет назад людей изымаются для проведения ДНК-экспертизы, которая позволит установить родственников жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны.

"Следственный комитет России просит лиц, обладающих сведениями об обстоятельствах уничтожения мирного населения и военнопленных на территории Сальска, сообщить об этом", - говорится в сообщении ведомства.

Кстати

В рамках проекта "Без срока давности" сотрудники архивов Ростовской области изучили более 300 тысяч документов, справок, показаний свидетелей, карт местности и фотографий. Общий вес документов составил полторы тонны. В результате этой работы поисковые отряды Ростовской области получили 45 информацию, где в 1942-1943 годы были массовые захоронения мирного населения. По примерным подсчетам во время оккупации Донского края погибли более 182 тысячи человек.