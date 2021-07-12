В Крыму и на Кубани преступная группа подделывала дипломы моряков

Следственный комитет возбудил уголовное дело на пятерых человек, которые за взятки изготавливали поддельные дипломы для моряков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

"Штаб" преступной группы находился в Севастополе и работал под видом агентства, помогавшего оформлять морские квалификационные документы. Хозяйка агентства и ее подельники организовали схему, благодаря которой моряки за взятки получали дипломы вуза для работы на морском транспорте, не проходя фактического обучения и не сдавая экзамены.

Фигурантами уголовного дела стали предпринимательница из Севастополя, сотрудник филиала ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря" в городе Туапсе и трое астраханцев. Им вменяют мелкое взяточничество, 10 эпизодов посредничества во взяточничестве и три эпизода мошенничества.

Пакет документов стоил от 80 до 100 тысяч рублей, часть денег посредники оставляли себе, а 10 тысяч рублей передавали сотруднику туапсинского филиала Администрации морских портов Черного моря.

Проведены обыски в астраханском филиале Каспийского института морского и речного транспорта им. Ф.М. Апраксина, туапсинском филиале Администрации морских портов Черного моря, а также дома у фигурантов. Изъяты бланки, штампы и печати, с помощью которых изготавливались поддельные документы.

Деятельность группы раскрыли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и МВД России по ЮФО.