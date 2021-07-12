В Волгограде полицейские остановили угонщика такси стрельбой по колесам

Автомобилиста, угнавшего машину у таксиста, полицейские смогли остановить только стрельбой из табельного оружия. Инцидент произошел в Советском районе Волгограда.

Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, водитель угнанного Renault Logan проигнорировал требование инспекторов отдельного батальона ДПС об остановке и попытался скрыться на большой скорости, нарушая правила и совершая рискованные маневры для других участников движения.

С помощью спецроты и мотовзвода полицейские вывели автомобиль с городских улиц и открыли стрельбу: сначала в воздух, затем - по колесам, только после этого нарушителя удалось задержать. Им оказался 34-летний житель Оренбурга, водитель был в нетрезвом состоянии, также выяснилось, что он является ранее судимым. Автомобиль гражданин угнал у подвозившего его в Красноармейский район таксиста.

Как отмечается в сообщении, стрельба производилась в соответствии с ФЗ "О полиции" для остановки транспортного средства, в результате применения оружия никто не пострадал. Материалы на угонщика переданы в следственные органы.