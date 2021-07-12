США взорвали боеголовку гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы США сообщили о проведении первого испытания осколочно-фугасной боевой части разрабатываемой гиперзвуковой ракеты AGM-183A (она же известна как Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW).

Пока что речь идет о так называемых "аренных испытаниях", боеголовку взорвали на земле. По кругу от места детонации были установлены различные барьеры, с помощью которых специалисты оценивают силу взрыва, а также дальность разлета осколков, уточняет The Drive со ссылкой на 780-ю испытательную эскадрилью, базирующуюся на базе ВВС Эглин во Флориде. Где и когда конкретно произошло испытание, неизвестно.

Ожидается, что в июле ВВС также проведет первый боевой пуск AGM-183A, основной его задачей станет проверка работы ракетного двигателя. Если все пойдет по плану, это будет первое успешное испытание оружия. В апреле запланированный пуск сорвался из-за неназванных проблем с бомбардировщиком B-52H, несущим прототип ракеты.

Как уже писала "РГ", ранее американские военные оценили экологический ущерб от испытаний своей гиперзвуковой ракеты. Оказалось, что при запуске AGM-183A на полигон имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн могут погибнуть несколько улиток и до 90 других моллюсков. Но сильнее всего от ударной волны пострадают кораллы.