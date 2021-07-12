Тиктокер из Китая рассказала в своем блоге о сложностях русского языка

Русскоязычное сообщество в TikTok покорила китаянка, рассказывающая о сложностях русского языка. Артистичная Ян Гэ ведет веселую рубрику "Невыносимый русский". Автор задается вопросом: почему в русском языке столько исключений из правил и как их освоить?

В одном из видео китаянка просит русскоязычных подписчиков объяснить ей, почему "вилки и ложки лежат, а стакан стоит", почему "животные стоят, а птицы сидят на ветках", хотя в реальности они тоже стоят на своих лапках. Осваивая фонетику русского языка, Ян Гэ мучительно пытается произнести слово "хлеб", но сказать его, смягчив согласный "л", у девушки не получается, и она, на просьбу сделать это мягче, ласковее, шутливо заменяет "хлеб" на "булочку".

Увлеченная "великим и могучим" Ян Гэ спрашивает: почему "козел" и "коза" - слова, которые обозначают одно животное, а "осёл" и "оса" - разных. "И как так вышло, что глаголы прошедшего времени по правилам "великого и могучего" оканчиваются на: "-л", "-ла", "-ли", но слово "лежать" в прошедшем времени мужского рода будет читаться- "лёг", а не "лёл"", - в шутку возмущается блогер.

Въедливая китаянка интересуется: почему такие выражения, как "я тебя люблю - я тебя не люблю" говорят о противоположных чувствах, а предложения: "чайник долго остывает" и "чайник долго не остывает", по сути, значат одно и тоже.

К слову, блог Ян Гэ очень популярен среди китайских студентов, которые учат русский. Помогает девушка и тем, кто учит китайский: есть ролики, которые посвящены урокам китайского языка, где по-русски разбирается, как интерпретировать китайские иероглифы. Русист показывает руками тон, от которого зависит лексическое значение слов.