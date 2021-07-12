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12.07.2021 10:06
Рубрика: Происшествия

Тимофей Баженов предупредил о новом способе интернет-обмана

Текст: Любовь Проценко

Телеведущий Тимофей Баженов рассказал о новых мошеннических схемах с использованием государственного почтового домена gov.ru.

Фото: Максим Манюров
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"Только за последние полтора года активность кибер- и телефонных аферистов выросла в два раза. Дошло до того, что злоумышленники смогли обмануть системы безопасности почтового домена gov.ru органов государственной власти России и начали с него рассылку фишинговых писем с целью получения конфиденциальной информации обычных пользователей", - констатировал лидер общественного движения Тимофей Баженов.

Есть несколько неписаных правил, соблюдение которых поможет в противостоянии попыткам интернет-аферистов получить доступ к личной информации и деньгам россиян. Баженов советует удалять, не открывая, любые электронные письма от незнакомых отправителей. Нельзя открывать ссылки на какие-либо интернет-ресурсы, которые содержатся в письмах от чужих людей, скачивать и открывать вложенные файлы.

Общественный лидер растолковал, что мошенники могут использовать для рассылки спама знакомые электронные адреса и даже аккаунты в мессенджерах или социальных сетях. Это может случиться, если доступ к учетной записи преступники получили обманным путем. Чтобы обезопасить себя, лучше уточнить у отправителя по альтернативному каналу связи факт отправки электронного послания. Например, по телефону.

По мнению Тимофея Баженова, исправить создавшуюся ситуацию можно за счет жесткого уголовного преследования преступников, действующих в киберпространстве. Требуется увеличить минимальное наказание за подобные правонарушения до пяти лет лишения свободы. В случае посягательства на пенсионеров санкции должны быть еще строже, как за тяжкое преступление.

Телеведущий Тимофей Баженов считает, что наше государство в последнее время предпринимает серьезные усилия для борьбы с высокотехнологичными преступлениями. Так, в начале июля лидер страны Владимир Путин подписал закон о блокировании звонков, которые осуществляются с помощью программ-обманок. После вступления закона в действие, а именно с 1 декабря 2021 года, звонить из-за границы в Россию с местных телефонов и подменять их на российский номер станет невозможно. Телефонный оператор должен будет прекратить обслуживание иностранного абонента, если тот звонит из-за рубежа под российским номером, однако при этом не является клиентом отечественного оператора связи.

Происшествия Преступления

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