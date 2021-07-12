Титов предложил снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50%

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем докладе президенту России предложил в будущем пересмотреть принципы госконтроля за малым и средним бизнес, в том числе снизить штрафы для предпринимателей на 50%.

Кроме того, Титов считает, что разрешать накладывать штрафы на бизнес можно в случаях, когда административное дело открыто в ходе проверки, согласованной с прокуратурой.

Бизнес-омбудсмен призвал внедрить при поддержке государства систему финансового страхования субъектов предпринимательства от неправомерных действий контрольно-надзорных органов.

"Речь идет о добровольном страховании бизнеса при одновременном софинансировании взносов со стороны государства. В случае судебного подтверждения факта нарушения со стороны контрольного органа страховая компания должна будет выплатить предприятию компенсацию, а затем взыскивать понесенный ущерб с госоргана и его должностных лиц", - говорится в докладе.