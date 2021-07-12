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Умер актер Повилас Гайдис

Новости
    12.07.2021, 15:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, литовский актер, значительный театральный режиссер и педагог Повилас Гайдис умер 11 июля в Клайпеде на 85-м году жизни.

Об этом сообщает Irytas без указания причин смерти.

Гайдис родился 24 мая 1937 года в Субачюсе. В 1958-м окончил актерский факультет Литовской государственной консерватории, в 1963-м - режиссерский факультет ГИТИС. С 1963 года - актер и режиссер Клайпедского драматического театра, с 2001-го - главный режиссер и художественный руководитель театра. Поставил более восьмидесяти спектаклей.

Сниматься начал в конце 60-х. Массовому зрителю актер знаком по роли комиссара полиции в "Приключениях Калле-сыщика", Дженингса в сериале "Богач, бедняк…", Тигги в "Миллионах Ферфакса".

Среди других картин - "Июнь, начало лета", "Раны земли нашей", "Расколотое небо", "Лицо на мишени" (единственная в СССР экранизация Честертона), "Золотая цепь" по Грину.

Гайдис - лауреат Государственной премии Литовской ССР, в 1987-м артисту было присвоено звание Народного артиста Литовской ССР.

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