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Умер режиссер Рикарду Кошта

Новости
    12.07.2021, 10:56
Текст:   Олег Усков

Видный португальский режиссер, сценарист и продюсер Рикарду Кошта скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает Publico со ссылкой на Португальскую режиссерскую ассоциацию.

Причина смерти не указывается.

Кошта родился в 1940 году в Пениши. Окончив Лиссабонский университет, работал школьным учителем и редактором в издательстве Mondar Editores, выпускающем оппозиционную литературу. Кино занялся в 1974-м - после т.н. Революции гвоздик, левацкого военного переворота (прошедшего бескровно).

В том же году снял свою первую документальную короткометражку.

Всего на счету Кошты более двух десятков документальных, игровых и телевизионных фильмов. В том числе драма "Зеленый снаружи, красный внутри".

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