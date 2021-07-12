Умер режиссер Рикарду Кошта

Видный португальский режиссер, сценарист и продюсер Рикарду Кошта скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает Publico со ссылкой на Португальскую режиссерскую ассоциацию.

Причина смерти не указывается.

Adiós a Ricardo Costa, ensayista y director portugués, uno de los más destacados y personales documentalistas (CRAVOS DE ABRIL, AVIEIROS, O NOSTRO FUTEBOL...) del Novo Cinema. Jugó con la ficción en VERDE POR FORA, VERMELHO POR DENTRO y lo personal en BRUMAS.

Descanse en paz. pic.twitter.com/bXoa9hOrW4 — Fausto Fernández (@faustianovich) July 10, 2021

Кошта родился в 1940 году в Пениши. Окончив Лиссабонский университет, работал школьным учителем и редактором в издательстве Mondar Editores, выпускающем оппозиционную литературу. Кино занялся в 1974-м - после т.н. Революции гвоздик, левацкого военного переворота (прошедшего бескровно).

В том же году снял свою первую документальную короткометражку.

Всего на счету Кошты более двух десятков документальных, игровых и телевизионных фильмов. В том числе драма "Зеленый снаружи, красный внутри".