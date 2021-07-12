В Госдуме оценили продление антироссийских санкций Евросоюзом

Решение продлить на полгода экономические секторальные санкции против России говорит о слабости Евросоюза. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее о решении на эту тему говорилось в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД. Основанием было объявлено невыполнение минских соглашений. Среди продленных ограничений - запрет на въезд в страны сообщества для должностных лиц из РФ и заморозка их активов. Также были объявлены рестрикции торгового, финансового и военного характера. Напомним, что в ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.

То, что решение Совета ЕС последовало за последней оценкой состояния выполнения минских соглашений, - странная позиция, отметил Алексей Чепа. Ведь "все хорошо понимают, что невыполнение минских договоренностей - вина Украины", подчеркнул депутат в комментарии RT. Он напомнил, что РФ как раз делает все возможное для реализации договоренностей. "Европа не все, но многое сделала, и полностью саботирует это Украина", - добавил зампред комитета. По его словам, продление санкций говорит о слабости ЕС. Неслучайно все громче звучат голоса западных политиков о необходимости налаживать двусторонние отношения с Россией, заключил Чепа.