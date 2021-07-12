Новости

Александр Роднянский подписал контракт с Apple 18:16
МИД РФ: США сводят диалог по кибербезопасности лишь к интересующим их темам 18:12
Путин назвал Россию и Украину естественными экономическими партнерами 17:55
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского 17:51
У жителя Крыма заподозрили лихорадку Западного Нила 17:50
Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 94 17:48
Путин: Для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем 17:45
В Москве началась встреча Лаврова и Керри 17:43
На Кубани из-за жары объявлен противопожарный режим 17:40
Путин назвал трагедией возникшую между Россией и Украиной стену 17:39
Попова назвала целевой показатель по иммунитету к коронавирусу 17:39
Брянских медиков уличили в подделке COVID-сертификатов 17:30
Малому и среднему бизнесу вернут комиссию за использование СБП 17:28
В испанской Валенсии вновь ввели комендантский час 17:27
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение 17:24
Опубликована статья Путина о единстве русских и украинцев 17:17
На Кубани туристы обязаны привиться даже при заселении на сутки 17:13
На Крымском мосту ограничат движение с 20 июля 17:09
В Совфеде оценили работу наблюдателей на парламентских выборах в Молдавии 17:05
В России могут запустить беспилотные авиационные грузоперевозки 17:00
Под Тверью катер наехал на купающегося подростка 16:58
Истек срок давности основного эпизода дела об обрушении казармы в Омске 16:56
Минобороны ФРГ сообщило об отмене встречи с Зеленским 16:55
Роспотребнадзор разработал порядок проведения мероприятий в регионах 16:52
Разработчики "Спутника V" назвали его эффективным против новых штаммов 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
12.07.2021 17:27
Рубрика: В мире

В испанской Валенсии вновь ввели комендантский час

Текст: Юрий Когалов
Швейцария. Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON Швейцария. Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Швейцария. Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

Власти испанского региона Валенсия приняли решение снова ввести на территории сообщества комендантский час. Как передает газета ABC, он будет действовать в 32 городах, население которых превышает 5 тысяч человек, в течение как минимум двух ближайших недель.

Фото: EPA-EFE/Brais Lorenzo
Германия объявила всю Испанию зоной коронавирусного риска

Примечательно, что Валенсия была последним регионом в Испании, где отменили действие комендантского часа, это произошло лишь 8 июня, и вот спустя всего лишь месяц ограничение на передвижение по ночам (с часа ночи до шести утра) вновь ввели в муниципалитетах автономии. Для принятия столь важного решения правительство региона даже заручилось поддержкой прокуратуры сообщества и Высшего суда.

Среди других мер, которые вводятся в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, - запрет на собрания больше десяти человек.

По мнению властей, эти шаги необходимы для того, что остановить распространение COVID-19, поскольку они касаются "структуры социальных отношений и нерегулируемой ночной жизни", которые и являются основными причинами заражения коронавирусом. Комендантский час в Валенсии назвали наиболее эффективной мерой для предотвращения алкогольных вечеринок.

"Эпидемиологическая ситуация не такая, как нам хотелось бы, и поэтому правительство Валенсии решило принять решительные меры, чтобы остановить цепочку заражений", - отметили в региональном минздраве.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков сообщил о поручениях Путина после телефонного разговора с Байденом
Попова: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной
Захарова: Москва внимательно следит за происходящим на Кубе
В Гидрометцентре предупредили о риске "теплового стресса"
Свадьбы в Москве разрешили проводить только в ресторанах COVID-free
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19