В испанской Валенсии вновь ввели комендантский час

Власти испанского региона Валенсия приняли решение снова ввести на территории сообщества комендантский час. Как передает газета ABC, он будет действовать в 32 городах, население которых превышает 5 тысяч человек, в течение как минимум двух ближайших недель.

Примечательно, что Валенсия была последним регионом в Испании, где отменили действие комендантского часа, это произошло лишь 8 июня, и вот спустя всего лишь месяц ограничение на передвижение по ночам (с часа ночи до шести утра) вновь ввели в муниципалитетах автономии. Для принятия столь важного решения правительство региона даже заручилось поддержкой прокуратуры сообщества и Высшего суда.

Среди других мер, которые вводятся в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, - запрет на собрания больше десяти человек.

По мнению властей, эти шаги необходимы для того, что остановить распространение COVID-19, поскольку они касаются "структуры социальных отношений и нерегулируемой ночной жизни", которые и являются основными причинами заражения коронавирусом. Комендантский час в Валенсии назвали наиболее эффективной мерой для предотвращения алкогольных вечеринок.

"Эпидемиологическая ситуация не такая, как нам хотелось бы, и поэтому правительство Валенсии решило принять решительные меры, чтобы остановить цепочку заражений", - отметили в региональном минздраве.