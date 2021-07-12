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12.07.2021 00:40
Рубрика: В мире

В немецком Шведте полностью обрушилась крыша бассейна

Текст: Максим Макарычев

В немецком Шведте полностью обрушилась крыша бассейна. Инцидент произошел всего за четыре дня до запланированного открытия тематического бассейна "Аквариум". По предварительной информации полиции, ущерб оценивается в сумму до восьми миллионов евро.

Фото: @feebateman/ twitter.com
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Около полудня очевидцы слышали громкий треск со стороны бассейна, а в 15:20 по местному времени крыша размером 50 на 70 метров полностью рухнула и упала в 25-метровую чашу, успев ее раздить. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Аквапарк сейчас закрыт из-за строительных работ, сообщает издание BZ Berlin. В спортивном бассейне идет ремонт.

Объект, включающий развлекательный бассейн для детей, водную горку, спортивный бассейн, должен был снова открыться в четверг. "Нам повезло, если бы это произошло в четверг, были бы смертельные случаи", - сказал представитель полиции.

На момент обрушения строительные работы в бассейне не велись. На объекте присутствовали двое служащих, они не пострадали. Причина обрушения кровли выясняется. Дело взято на личный контроль специальным комиссаром полиции Бранденбурга.

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