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12.07.2021 18:35
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре разъяснили постановление о массовых мероприятиях

Текст: Евгения Думанская

Глава Роспотребнадзора объяснила суть постановления "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", которое было разработано ведомством и опубликовано в понедельник.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Она рассказала, что в стране есть случаи, когда местные власти допускают проведение массовых мероприятий во время фазы активного роста количества новых случаев, и даже когда главные санитарные врачи по регионах категорически возражают.

"Такой недопустимый риск здоровью наших граждан со стороны организаторов массовых мероприятий вынудил нас разработать четкий инструментарий", - сказала она.

Документ призван оценить ситуацию ретроспективно и объективно. Предусматривается проведение массовых мероприятий с различным числом участников в зависимости от ряда показателей. Например, это количество лиц, которых заражает один больной до изоляции, темп прироста и охваты тестированием.

Все эти показатели оцениваются не менее чем за две полные недели. При этом для любых массовых мероприятий охват тестирования должен быть не менее 200 на сто тысяч населения. Сейчас в среднем в России он составляет 330 тестов на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения инфекции, как сообщила Попова в беседе с ТАСС, для мероприятий с численностью участников от 500 до 1000 человек должен быть менее или равен единице, а для мероприятий, в которых могут принять участие более трех тысяч человек, он должен быть менее или равен 0,5.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Оцениваются и темпы прироста заболеваемости. Так, мероприятия с численностью участников от 500 до 1000 допускаются при темпе прироста не более 10%, а, например, мероприятия для более чем 3000 человек должны проводиться только при отрицательном приросте, то есть заболеваемость должна падать.

"Хотелось бы подчеркнуть, что под действие постановления не попадают мероприятия в организациях культуры и образования, но все противоэпидемические меры должны там неукоснительно соблюдаться", - говорит Попова.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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