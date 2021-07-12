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12.07.2021 11:00
Рубрика: Общество

В России за сутки подтверждено 25140 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 25140 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5403
  • 2 Московская область 2566
  • 3 Санкт-Петербург 2029
  • 4 Нижегородская область 522
  • 5 Свердловская область 464
  • 6 Воронежская область 426
  • 7 Красноярский край 417
  • 8 Республика Крым 371
  • 9 Иркутская область 365
  • 10 Пермский край 364
  • 11 Омская область 333
  • 12 Хабаровский край 330
  • 13 Брянская область 328
  • 14 Забайкальский край 322
  • 15 Ростовская область 320
  • 16 Республика Коми 285
  • 17 Оренбургская область 272
  • 18 Самарская область 271
  • 19 Челябинская область 267
  • 20 Республика Бурятия 263
  • 21 Волгоградская область 263
  • 22 Мурманская область 261
  • 23 Тверская область 255
  • 24 Приморский край 249
  • 25 Алтайский край 249
  • 26 Смоленская область 248
  • 27 Ленинградская область 246
  • 28 Тюменская область 238
  • 29 Владимирская область 233
  • 30 Калининградская область 225
  • 31 Краснодарский край 219
  • 32 Архангельская область 218
  • 33 Саратовская область 216
  • 34 Вологодская область 215
  • 35 Ульяновская область 215
  • 36 Республика Башкортостан 215
  • 37 Ставропольский край 212
  • 38 Пензенская область 210
  • 39 Астраханская область 200
  • 40 Ярославская область 200
  • 41 Республика Карелия 198
  • 42 Липецкая область 198
  • 43 Кемеровская область 195
  • 44 Республика Дагестан 191
  • 45 Курская область 183
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 179
  • 47 Республика Хакасия 173
  • 48 Новосибирская область 173
  • 49 Новгородская область 154
  • 50 Тульская область 151
  • 51 Псковская область 141
  • 52 Рязанская область 139
  • 53 Удмуртская Республика 138
  • 54 Республика Тыва 130
  • 55 Костромская область 124
  • 56 Калужская область 121
  • 57 Севастополь 120
  • 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 113
  • 59 Амурская область 113
  • 60 Белгородская область 112
  • 61 Курганская область 110
  • 62 Кировская область 110
  • 63 Республика Калмыкия 99
  • 64 Ивановская область 99
  • 65 Тамбовская область 98
  • 66 Республика Саха (Якутия) 97
  • 67 Чеченская Республика 95
  • 68 Орловская область 90
  • 69 Сахалинская область 84
  • 70 Томская область 78
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 63
  • 72 Республика Марий Эл 58
  • 73 Республика Мордовия 58
  • 74 Республика Чувашия 57
  • 75 Республика Алтай 55
  • 76 Республика Татарстан 52
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 49
  • 78 Камчатский край 46
  • 79 Республика Ингушетия 44
  • 80 Республика Северная Осетия-Алания 44
  • 81 Республика Адыгея 37
  • 82 Еврейская автономная область 30
  • 83 Магаданская область 24
  • 84 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 808 473 случая (+ 0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Чувашия 0,2%
  • 3. Томская область 0,22%
  • За последние сутки подтверждено 710 смертей:
  • Москва 107
  • Санкт-Петербург 104
  • Иркутская область 31
  • Пензенская область 27
  • Нижегородская область 26
  • Московская область 25
  • Краснодарский край 21
  • Ростовская область 20
  • Пермский край 18
  • Воронежская область 15
  • Свердловская область 14
  • Республика Бурятия 13
  • Красноярский край 12
  • Брянская область 11
  • Саратовская область 11
  • Челябинская область 11
  • Ленинградская область 10
  • Алтайский край 10
  • Вологодская область 9
  • Волгоградская область 9
  • Самарская область 9
  • Ульяновская область 9
  • Новосибирская область 9
  • Липецкая область 8
  • Рязанская область 8
  • Смоленская область 8
  • Мурманская область 8
  • Тульская область 7
  • Республика Крым 7
  • Ярославская область 6
  • Чеченская Республика 6
  • Ставропольский край 6
  • Белгородская область 5
  • Псковская область 5
  • Астраханская область 5
  • Республика Башкортостан 5
  • Республика Чувашия 5
  • Тюменская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Забайкальский край 5
  • Хабаровский край 5
  • Ивановская область 4
  • Курская область 4
  • Республика Коми 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Омская область 4
  • Приморский край 4
  • Калужская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Севастополь 3
  • Оренбургская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Орловская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Новгородская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Тыва 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 143 712 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 429 человек:
  • Москва 7096
  • Московская область 1481
  • Санкт-Петербург 779
  • Свердловская область 405
  • Нижегородская область 391
  • Воронежская область 361
  • Пермский край 239
  • Владимирская область 238
  • Омская область 205
  • Самарская область 180
  • Вологодская область 176
  • Кемеровская область 171
  • Тюменская область 168
  • Калининградская область 166
  • Архангельская область 164
  • Республика Бурятия 158
  • Курская область 155
  • Забайкальский край 151
  • Республика Карелия 148
  • Республика Дагестан 147
  • Хабаровский край 145
  • Ростовская область 129
  • Ульяновская область 125
  • Саратовская область 120
  • Красноярский край 119
  • Брянская область 114
  • Челябинская область 112
  • Рязанская область 110
  • Кировская область 105
  • Оренбургская область 100
  • Приморский край 99
  • Республика Коми 93
  • Смоленская область 91
  • Калужская область 88
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 85
  • Орловская область 84
  • Ярославская область 83
  • Волгоградская область 83
  • Новгородская область 82
  • Липецкая область 77
  • Ленинградская область 64
  • Севастополь 63
  • Новосибирская область 63
  • Сахалинская область 62
  • Тульская область 59
  • Ивановская область 58
  • Тверская область 57
  • Курганская область 57
  • Ставропольский край 56
  • Астраханская область 53
  • Краснодарский край 52
  • Ханты-Мансийский автономный округ 52
  • Республика Чувашия 48
  • Республика Саха (Якутия) 48
  • Амурская область 47
  • Республика Тыва 46
  • Республика Крым 45
  • Удмуртская Республика 45
  • Алтайский край 42
  • Республика Мордовия 41
  • Мурманская область 36
  • Республика Марий Эл 32
  • Иркутская область 26
  • Тамбовская область 23
  • Белгородская область 22
  • Республика Калмыкия 21
  • Республика Алтай 20
  • Чеченская Республика 17
  • Республика Адыгея 15
  • Республика Северная Осетия - Алания 15
  • Пензенская область 14
  • Республика Ингушетия 13
  • Кабардино-Балкарская Республика 12
  • Карачаево-Черкесская Республика 12
  • Томская область 12
  • Камчатский край 12
  • Республика Башкортостан 10
  • Республика Хакасия 10
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Республика Татарстан 6
  • Костромская область 5
  • Магаданская область 5
  • Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 216 648.

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