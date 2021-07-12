В России за сутки подтверждено 25140 случаев COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 25140 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5403
- 2 Московская область 2566
- 3 Санкт-Петербург 2029
- 4 Нижегородская область 522
- 5 Свердловская область 464
- 6 Воронежская область 426
- 7 Красноярский край 417
- 8 Республика Крым 371
- 9 Иркутская область 365
- 10 Пермский край 364
- 11 Омская область 333
- 12 Хабаровский край 330
- 13 Брянская область 328
- 14 Забайкальский край 322
- 15 Ростовская область 320
- 16 Республика Коми 285
- 17 Оренбургская область 272
- 18 Самарская область 271
- 19 Челябинская область 267
- 20 Республика Бурятия 263
- 21 Волгоградская область 263
- 22 Мурманская область 261
- 23 Тверская область 255
- 24 Приморский край 249
- 25 Алтайский край 249
- 26 Смоленская область 248
- 27 Ленинградская область 246
- 28 Тюменская область 238
- 29 Владимирская область 233
- 30 Калининградская область 225
- 31 Краснодарский край 219
- 32 Архангельская область 218
- 33 Саратовская область 216
- 34 Вологодская область 215
- 35 Ульяновская область 215
- 36 Республика Башкортостан 215
- 37 Ставропольский край 212
- 38 Пензенская область 210
- 39 Астраханская область 200
- 40 Ярославская область 200
- 41 Республика Карелия 198
- 42 Липецкая область 198
- 43 Кемеровская область 195
- 44 Республика Дагестан 191
- 45 Курская область 183
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 179
- 47 Республика Хакасия 173
- 48 Новосибирская область 173
- 49 Новгородская область 154
- 50 Тульская область 151
- 51 Псковская область 141
- 52 Рязанская область 139
- 53 Удмуртская Республика 138
- 54 Республика Тыва 130
- 55 Костромская область 124
- 56 Калужская область 121
- 57 Севастополь 120
- 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 113
- 59 Амурская область 113
- 60 Белгородская область 112
- 61 Курганская область 110
- 62 Кировская область 110
- 63 Республика Калмыкия 99
- 64 Ивановская область 99
- 65 Тамбовская область 98
- 66 Республика Саха (Якутия) 97
- 67 Чеченская Республика 95
- 68 Орловская область 90
- 69 Сахалинская область 84
- 70 Томская область 78
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 63
- 72 Республика Марий Эл 58
- 73 Республика Мордовия 58
- 74 Республика Чувашия 57
- 75 Республика Алтай 55
- 76 Республика Татарстан 52
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 49
- 78 Камчатский край 46
- 79 Республика Ингушетия 44
- 80 Республика Северная Осетия-Алания 44
- 81 Республика Адыгея 37
- 82 Еврейская автономная область 30
- 83 Магаданская область 24
- 84 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 808 473 случая (+ 0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Чувашия 0,2%
- 3. Томская область 0,22%
- За последние сутки подтверждено 710 смертей:
- Москва 107
- Санкт-Петербург 104
- Иркутская область 31
- Пензенская область 27
- Нижегородская область 26
- Московская область 25
- Краснодарский край 21
- Ростовская область 20
- Пермский край 18
- Воронежская область 15
- Свердловская область 14
- Республика Бурятия 13
- Красноярский край 12
- Брянская область 11
- Саратовская область 11
- Челябинская область 11
- Ленинградская область 10
- Алтайский край 10
- Вологодская область 9
- Волгоградская область 9
- Самарская область 9
- Ульяновская область 9
- Новосибирская область 9
- Липецкая область 8
- Рязанская область 8
- Смоленская область 8
- Мурманская область 8
- Тульская область 7
- Республика Крым 7
- Ярославская область 6
- Чеченская Республика 6
- Ставропольский край 6
- Белгородская область 5
- Псковская область 5
- Астраханская область 5
- Республика Башкортостан 5
- Республика Чувашия 5
- Тюменская область 5
- Кемеровская область 5
- Забайкальский край 5
- Хабаровский край 5
- Ивановская область 4
- Курская область 4
- Республика Коми 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Удмуртская Республика 4
- Омская область 4
- Приморский край 4
- Калужская область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Калмыкия 3
- Севастополь 3
- Оренбургская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Орловская область 2
- Республика Дагестан 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Новгородская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Тыва 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 143 712 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 429 человек:
- Москва 7096
- Московская область 1481
- Санкт-Петербург 779
- Свердловская область 405
- Нижегородская область 391
- Воронежская область 361
- Пермский край 239
- Владимирская область 238
- Омская область 205
- Самарская область 180
- Вологодская область 176
- Кемеровская область 171
- Тюменская область 168
- Калининградская область 166
- Архангельская область 164
- Республика Бурятия 158
- Курская область 155
- Забайкальский край 151
- Республика Карелия 148
- Республика Дагестан 147
- Хабаровский край 145
- Ростовская область 129
- Ульяновская область 125
- Саратовская область 120
- Красноярский край 119
- Брянская область 114
- Челябинская область 112
- Рязанская область 110
- Кировская область 105
- Оренбургская область 100
- Приморский край 99
- Республика Коми 93
- Смоленская область 91
- Калужская область 88
- Ямало-Ненецкий автономный округ 85
- Орловская область 84
- Ярославская область 83
- Волгоградская область 83
- Новгородская область 82
- Липецкая область 77
- Ленинградская область 64
- Севастополь 63
- Новосибирская область 63
- Сахалинская область 62
- Тульская область 59
- Ивановская область 58
- Тверская область 57
- Курганская область 57
- Ставропольский край 56
- Астраханская область 53
- Краснодарский край 52
- Ханты-Мансийский автономный округ 52
- Республика Чувашия 48
- Республика Саха (Якутия) 48
- Амурская область 47
- Республика Тыва 46
- Республика Крым 45
- Удмуртская Республика 45
- Алтайский край 42
- Республика Мордовия 41
- Мурманская область 36
- Республика Марий Эл 32
- Иркутская область 26
- Тамбовская область 23
- Белгородская область 22
- Республика Калмыкия 21
- Республика Алтай 20
- Чеченская Республика 17
- Республика Адыгея 15
- Республика Северная Осетия - Алания 15
- Пензенская область 14
- Республика Ингушетия 13
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Карачаево-Черкесская Республика 12
- Томская область 12
- Камчатский край 12
- Республика Башкортостан 10
- Республика Хакасия 10
- Ненецкий автономный округ 8
- Республика Татарстан 6
- Костромская область 5
- Магаданская область 5
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 216 648.