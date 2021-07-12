В России за сутки подтверждено 25140 случаев COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 25140 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5403

2 Московская область 2566

3 Санкт-Петербург 2029

4 Нижегородская область 522

5 Свердловская область 464

6 Воронежская область 426

7 Красноярский край 417

8 Республика Крым 371

9 Иркутская область 365

10 Пермский край 364

11 Омская область 333

12 Хабаровский край 330

13 Брянская область 328

14 Забайкальский край 322

15 Ростовская область 320

16 Республика Коми 285

17 Оренбургская область 272

18 Самарская область 271

19 Челябинская область 267

20 Республика Бурятия 263

21 Волгоградская область 263

22 Мурманская область 261

23 Тверская область 255

24 Приморский край 249

25 Алтайский край 249

26 Смоленская область 248

27 Ленинградская область 246

28 Тюменская область 238

29 Владимирская область 233

30 Калининградская область 225

31 Краснодарский край 219

32 Архангельская область 218

33 Саратовская область 216

34 Вологодская область 215

35 Ульяновская область 215

36 Республика Башкортостан 215

37 Ставропольский край 212

38 Пензенская область 210

39 Астраханская область 200

40 Ярославская область 200

41 Республика Карелия 198

42 Липецкая область 198

43 Кемеровская область 195

44 Республика Дагестан 191

45 Курская область 183

46 Ханты-Мансийский автономный округ 179

47 Республика Хакасия 173

48 Новосибирская область 173

49 Новгородская область 154

50 Тульская область 151

51 Псковская область 141

52 Рязанская область 139

53 Удмуртская Республика 138

54 Республика Тыва 130

55 Костромская область 124

56 Калужская область 121

57 Севастополь 120

58 Ямало-Ненецкий автономный округ 113

59 Амурская область 113

60 Белгородская область 112

61 Курганская область 110

62 Кировская область 110

63 Республика Калмыкия 99

64 Ивановская область 99

65 Тамбовская область 98

66 Республика Саха (Якутия) 97

67 Чеченская Республика 95

68 Орловская область 90

69 Сахалинская область 84

70 Томская область 78

71 Кабардино-Балкарская Республика 63

72 Республика Марий Эл 58

73 Республика Мордовия 58

74 Республика Чувашия 57

75 Республика Алтай 55

76 Республика Татарстан 52

77 Карачаево-Черкесская Республика 49

78 Камчатский край 46

79 Республика Ингушетия 44

80 Республика Северная Осетия-Алания 44

81 Республика Адыгея 37

82 Еврейская автономная область 30

83 Магаданская область 24

84 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 808 473 случая (+ 0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Чувашия 0,2%

3. Томская область 0,22%

За последние сутки подтверждено 710 смертей:

Москва 107

Санкт-Петербург 104

Иркутская область 31

Пензенская область 27

Нижегородская область 26

Московская область 25

Краснодарский край 21

Ростовская область 20

Пермский край 18

Воронежская область 15

Свердловская область 14

Республика Бурятия 13

Красноярский край 12

Брянская область 11

Саратовская область 11

Челябинская область 11

Ленинградская область 10

Алтайский край 10

Вологодская область 9

Волгоградская область 9

Самарская область 9

Ульяновская область 9

Новосибирская область 9

Липецкая область 8

Рязанская область 8

Смоленская область 8

Мурманская область 8

Тульская область 7

Республика Крым 7

Ярославская область 6

Чеченская Республика 6

Ставропольский край 6

Белгородская область 5

Псковская область 5

Астраханская область 5

Республика Башкортостан 5

Республика Чувашия 5

Тюменская область 5

Кемеровская область 5

Забайкальский край 5

Хабаровский край 5

Ивановская область 4

Курская область 4

Республика Коми 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Удмуртская Республика 4

Омская область 4

Приморский край 4

Калужская область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Республика Калмыкия 3

Севастополь 3

Оренбургская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Орловская область 2

Республика Дагестан 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Мордовия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Новгородская область 1

Республика Ингушетия 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Тыва 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 143 712 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 429 человек: Москва 7096

Московская область 1481

Санкт-Петербург 779

Свердловская область 405

Нижегородская область 391

Воронежская область 361

Пермский край 239

Владимирская область 238

Омская область 205

Самарская область 180

Вологодская область 176

Кемеровская область 171

Тюменская область 168

Калининградская область 166

Архангельская область 164

Республика Бурятия 158

Курская область 155

Забайкальский край 151

Республика Карелия 148

Республика Дагестан 147

Хабаровский край 145

Ростовская область 129

Ульяновская область 125

Саратовская область 120

Красноярский край 119

Брянская область 114

Челябинская область 112

Рязанская область 110

Кировская область 105

Оренбургская область 100

Приморский край 99

Республика Коми 93

Смоленская область 91

Калужская область 88

Ямало-Ненецкий автономный округ 85

Орловская область 84

Ярославская область 83

Волгоградская область 83

Новгородская область 82

Липецкая область 77

Ленинградская область 64

Севастополь 63

Новосибирская область 63

Сахалинская область 62

Тульская область 59

Ивановская область 58

Тверская область 57

Курганская область 57

Ставропольский край 56

Астраханская область 53

Краснодарский край 52

Ханты-Мансийский автономный округ 52

Республика Чувашия 48

Республика Саха (Якутия) 48

Амурская область 47

Республика Тыва 46

Республика Крым 45

Удмуртская Республика 45

Алтайский край 42

Республика Мордовия 41

Мурманская область 36

Республика Марий Эл 32

Иркутская область 26

Тамбовская область 23

Белгородская область 22

Республика Калмыкия 21

Республика Алтай 20

Чеченская Республика 17

Республика Адыгея 15

Республика Северная Осетия - Алания 15

Пензенская область 14

Республика Ингушетия 13

Кабардино-Балкарская Республика 12

Карачаево-Черкесская Республика 12

Томская область 12

Камчатский край 12

Республика Башкортостан 10

Республика Хакасия 10

Ненецкий автономный округ 8

Республика Татарстан 6

Костромская область 5

Магаданская область 5

Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 216 648. Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах