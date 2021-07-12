Указ губернатора Владимирской области от 12 июля 2021 года № 109 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив пункт 37 в следующей редакции:

"37. Допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы при условии допуска посетителей, имеющих действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), или имеющих на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней), или справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гражданина (далее - справка).

Допускается деятельность фуд-кортов в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного.

Допускается с 15.07.2021 в гостиницах и иных местах для временного проживания (туристическая деревня, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом (комнаты), шале, бунгало) размещение вновь поступающих граждан при условии наличия у них действующего QR-кода, или на бумажном носителе сертификата профилактической прививки от COVID-19, или отрицательного теста ПЦР (срок действия - не более трех дней), или справки.

Допускается деятельность салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина, при условии допуска лиц, имеющих действующий QR-код, или имеющих на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней), или справку.

Допускается деятельность фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов) при условии допуска лиц, имеющих действующий QR-код, или имеющих на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней), или справку.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Посещение объектов, указанных в абзацах 1-5 настоящего пункта, при предъявлении действующего QR-кода допускается после проведения сотрудниками проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде, и в документе, удостоверяющем личность.

QR-код оформляется при условии наличия сведений о вакцинации либо о том, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Посещение объектов, указанных в абзацах 1 -5 настоящего пункта, лицами, не достигшими возраста 18 лет, осуществляется без предъявления QR-кода в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней), или справку.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







