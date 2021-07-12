Власти Сингапура смягчили введенные из-за штамма "дельта" ограничения

С понедельника власти Сингапура частично отменяют антикоронавирусные ограничения, которые были ужесточены в середине мая из-за распространения штамма "дельта". Такой шаг предпринят на фоне улучшения эпидемической ситуации и увеличения числа вакцинированных граждан.

Теперь в заведениях общепита за одним столиком могут рассаживаться до пяти человек (ранее - не больше двух). Такое же количество человек может принимать участие в групповых занятиях в спортивных и тренажерных клубах, пишет ТАСС. В Сингапуре разрешены также свадебные церемонии с участием до 250 человек.

В стране две трети жителей уже получили хотя бы первую дозу вакцины. Власти ожидают, что уже к концу июля около половины населения будет полностью привита. По словам министра здравоохранения Он Е Куна, достигнув этой отметки, "можно будет говорить о разработке дорожной карты перехода к новой реальности, когда пандемия станет эндемией".