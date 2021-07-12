Новости

Гончар: "Тампа-Бэй" одержала заслуженную победу в Кубке Стэнли 07:26
Марсоход "Чжужун" преодолел более 410 метров по поверхности планеты 07:25
В ряде районов Южной Кореи ужесточили коронавирусные ограничения 06:43
У Этнографического музея в Улан-Удэ нашли следы медведя 06:41
Власти Сингапура смягчили введенные из-за штамма "дельта" ограничения 06:37
Минздрав РФ обновит рекомендации по лечению коронавируса 06:00
Ученый: Большинство специалистов считают естественным происхождение COVID-19 05:50
Экс-вице-губернатора Сахалинской области арестовали по делу о растрате 05:21
В Израиле начали делать третьи прививки от COVID взрослым из групп риска 05:17
Экс-главу учебного центра по ГО и ЧС Чукотки осудили за взятки 04:38
Врач назвал причины популярности препарата "КовиВак" от COVID-19 04:22
В Минздраве оценили риск появления более опасных штаммов коронавируса 04:13
В аэропорту Гонконга протестируют всех сотрудников на COVID-19 03:34
На Гаити задержан возможный координатор убийства президента 03:29
Эксперт рассказал о стратегии, которая может помочь разбогатеть за год 03:09
Один человек погиб и пятеро ранены при стрельбе в Техасе 02:27
Трамп заявил, что принял решение по поводу участия в выборах президента 02:07
"Черная вдова" побила рекорд "Форсажа" по сборам 01:41
Манчини прокомментировал победу Италии на Евро-2020 01:39
Бонуччи признан лучшим игроком финала чемпионата Европы 01:29
На выборах в Молдавии лидируют две партии и блок 01:21
Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020 01:17
Судьба финала Евро-2020 решится в серии пенальти 00:51
В немецком Шведте обрушилась крыша бассейна 00:40
Президент Кубы призвал жителей противостоять провокациям 00:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
12.07.2021 06:37
Рубрика: В мире

Власти Сингапура смягчили введенные из-за штамма "дельта" ограничения

Фото: AFP/Roslan RAHMAN Фото: AFP/Roslan RAHMAN
Фото: AFP/Roslan RAHMAN

С понедельника власти Сингапура частично отменяют антикоронавирусные ограничения, которые были ужесточены в середине мая из-за распространения штамма "дельта". Такой шаг предпринят на фоне улучшения эпидемической ситуации и увеличения числа вакцинированных граждан.

Фото: AFP/Mladen ANTONOV
В Таиланде ввели жесткие ограничительные меры на фоне пандемии

Теперь в заведениях общепита за одним столиком могут рассаживаться до пяти человек (ранее - не больше двух). Такое же количество человек может принимать участие в групповых занятиях в спортивных и тренажерных клубах, пишет ТАСС. В Сингапуре разрешены также свадебные церемонии с участием до 250 человек.

В стране две трети жителей уже получили хотя бы первую дозу вакцины. Власти ожидают, что уже к концу июля около половины населения будет полностью привита. По словам министра здравоохранения Он Е Куна, достигнув этой отметки, "можно будет говорить о разработке дорожной карты перехода к новой реальности, когда пандемия станет эндемией".

В мире Юго-Восточная Азия Сингапур

Главное сегодня

Минздрав РФ обновит рекомендации по лечению коронавируса
Строительство "Северного потока - 2" завершат к концу августа
Ученый: Большинство специалистов считают естественным происхождение COVID-19
На выборах в Молдавии лидируют две партии и блок
Координатор убийства Жовенеля Моиза хотел стать президентом Гаити
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19