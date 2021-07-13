Глава центра ФМБА назвал особенность третьей волны COVID-19

В третью волну COVID-19 возросло число заболевших детей, заявил директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Илья Зябкин.

"Что хотел бы еще сказать по поводу этой третьей волны: появилось, к сожалению, большое количество не только молодых пациентов, но и детей", - сказал он в ходе дискуссии "Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества".

По словам Зябкина, сейчас врачи и ученые обсуждают детскую заболеваемость в рамках протокола лечения.

Ранее главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, что у детей коронавирус может маскироваться под другие болезни, например, кишечную инфекцию или сердечно-сосудистые заболевания.