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13.07.2021 16:24
Рубрика: Легковые авто

Kia показала рестайлинговые Ceed накануне премьеры и заинтриговала обновками

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В течение суток компания Kia проведёт премьеру обновлённого семейства Ceed. Фото универсала, хэтча и "заряженного" седана уже опубликовано, но корейцы намекнули, что внешность - далеко не всё то новое, что получили модели.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Автомобили получат пересмотренную фронтальную часть: новые фары, решётку радиатора и бамперы со смелым решением воздухозаборников. В официальном сообщении Kia говорится о том, что наряду с изменённой внешностью дебютируют новые для моделей технологии и модернизированные силовые агрегаты.

Заявление о силовых агрегатах интересно вдвойне, учитывая, что Kia "перетряхнула" моторную гамму Ceed осенью прошлого года, заменив турбочетвёрку 1.4 литра на полуторалитровый агрегат, и оснастив моторы электрическим довеском. Не исключено, что речь идёт как раз об углубленном "озеленении" трансмиссий.

Кроссовер XCeed, который формально относится к семейству Ceed, будет обновлён, вероятно, позднее.

В России цены на хэтчбек Kia Ceed начинаются от 1 434 900 рублей, универсал модели стоит минимум 1 474 900 рублей, ProCeed - от 1 839 900 рублей, XCeed SUV обойдётся в 1 754 900 рублей.

#Kia