Концерн "Калашников" представит сверхкомпактный пистолет Лебедева

Концерн "Калашников" разработает сверхкомпактную модификацию новейшего пистолета Лебедева. Он необходим для развития рыночной ниши данного вида оружия.

Об этом ТАСС сообщил главный конструктор "Калашникова", входящего в Ростех, Сергей Уржумцев. Он добавил, что сверхкомпактный пистолет появится после того, как на мировом оружейном рыноке представят существующие версии - пистолет МПЛ, МПЛ-1 и ПЛК.

Сергей Уржумцев отметил необходимость компактной версии оружия. Подобные версии существуют во всех мировых пистолетных брендах.