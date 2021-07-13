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13.07.2021,  
09:16
Текст:  Светлана Цыганкова

Концерн "Калашников" представит сверхкомпактный пистолет Лебедева

Фото: Калашников Media / YouTube Фото: Калашников Media / YouTube
Фото: Калашников Media / YouTube

Концерн "Калашников" разработает сверхкомпактную модификацию новейшего пистолета Лебедева. Он необходим для развития рыночной ниши данного вида оружия.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Об этом ТАСС сообщил главный конструктор "Калашникова", входящего в Ростех, Сергей Уржумцев. Он добавил, что сверхкомпактный пистолет появится после того, как на мировом оружейном рыноке представят существующие версии - пистолет МПЛ, МПЛ-1 и ПЛК.

Сергей Уржумцев отметил необходимость компактной версии оружия. Подобные версии существуют во всех мировых пистолетных брендах.

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