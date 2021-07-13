На островах Мартиника и Реюньон объявлено чрезвычайное положение

Во вторник в заморских территориях Франции Мартинике и Реюньоне объявлено чрезвычайное положение в области здравоохранения. Там будет введен комендантский час из-за увеличившейся циркуляции коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Это решение глава государства обосновал недостаточным уровнем вакцинации и сильным давлением на медицинские учреждения в этих двух территориях, сообщает бельгийское информационное агентство Belga.

За одну неделю, с 28 июня по 4 июля, количество положительных случаев коронавируса на Мартинике увеличилось в четыре раза (410 положительных случаев против 110 на предыдущей неделе). Со своей стороны префектура Реюньона выразила сожаление по поводу смерти семи пациентов на острове в течение предыдущей недели. Кроме того, в Реюньоне был зафиксирован рост числа случаев инфицирования с еженедельным уровнем заболеваемости, приближающимся к 150 на 100 тысяч человек, на острове резко возросло количество госпитализаций.

Префектура еще одной заморской территории - Гваделупы - объявила в пятницу о восстановлении статуса "веских причин" (личных или семейных, неотложных или по медицинским показателям, которые нельзя откладывать) для поездки между Гваделупой и Мартиникой из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в последней.