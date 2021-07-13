Оперштаб: В Москве выявлен 4 991 новый случай COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлен 4 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 602 человека. На ИВЛ находятся 595 человек.

Выздоровели ещё 7 290 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 242 987. В столице скончались 103 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.