Поливитамины оказались бесполезными

По мнению ученых авторитетного американского Университета Джона Хопкинса, витамины и минеральные добавки, на которые сегодня в мире расходуются многие миллиарды долларов, бесполезны. Ученые советуют потратить их на здоровую пищу, содержащую все необходимое человеку в натуральном виде.

Свои выводы ученые сделали на основании многолетних исследований, в которых участвовали тысячи человек. В результате установлено, что поливитамины не снижают риск сердечных заболеваний и рака, не снижают риск деградации мыслительных способностей и памяти, не уменьшают количество повторных инфарктов и операций на сердце. Исследователи также установили, что добавки, содержащие витамин Е и бета-каротин, могут быть вредными, особенно в больших дозах. Исключением являются добавки с содержанием фолиевой кислоты для женщин детородного возраста. Их ученые принимать советуют.

Словом, таблетки не являются кратчайшим путем к здоровью и предотвращению хронических болезней, утверждают авторы исследования. Материал опубликован в журнале Annals of Internal Medicine.

Суперветряк поставят на морское дно

Альтернативные источники должны стать основой "зеленой энергетики" XXI века. Фото: johny kristensen / istock

Норвежские ученые разработали проект колоссального плавающего многороторного ветряка, который за год сможет вырабатывать в пять раз большее энергии, чем самые мощные традиционные одиночные турбины. Его высота составит 324 метра, на вертикальных решетках установят около 120 ветряков. Вся конструкция будет стоять на плавучей платформе, привязанной к морскому дну. Общая площадь лопастей почти в два раза больше, чем у самой большой современной турбины на 15 МВт.

Авторы подчеркивают, что небольшие лопасти в конструкции при скоростях ветра более 40-43 км/ч работают намного лучше больших, которые разворачиваются во избежание поломок, уменьшая тем самым количество вырабатываемой энергии. В результате инженерных решений суперветряк демонстрирует 500-процентное увеличение эффективности, а вырабатываемой им электроэнергии достаточно для снабжения 80 тысяч среднестатистических европейских домов. Гигантский ветряк рассчитан на 50-летний срок эксплуатации, а модульность его конструкции позволяет быстро и эффективно устранять поломки и проводить обслуживание. И еще важный плюс. Цена энергии на морских установках составляет от 105 до 115 американских долларов за один мегаватт-час. Использование мощных ветрогенераторов позволит снизить цену ниже 100 долларов.

Разработаны мягкие бронежилеты

Оригинальную конструкцию мягкого бронежилета разработал профессор Костромского государственного университета Александр Гречухин. Дело в том, что в традиционных бронежилетах защитные ткани, например, из кевлара по всей длине переплетаются. Гречухин предложили другой вариант. "Мы накладываем один слой ткани, на него перпендикулярно другой, потом сверху еще один, - говорит ученый. - Они переплетаются только на концах, по периметру. В итоге получается трехмерная ортогональная ткань для бронежилетов".

По словам Гречухина, такая конструкция по сравнению с современными средствами защиты на 15-20 процентов более эффективно гасит скорость пули. Надо отметить, что автору пришлось придумать специальный станок, чтобы создавать бронежилеты на новом принципе. На свое изобретение он получил патент.

А ученые Массачусетского технологического института (MIT) создали материал, который опережает кевлар и сталь. В его основе полимер, в объеме которого сформирована нанорешетка с упорядоченной структурой. Затем его подвергли высокотемпературной обработке, где полимер преобразовался в легковесный углеродный материал. Испытания показали, что он поглощает и рассеивает энергию удара более эффективно, чем сталь, алюминий и кевлар. Этот материал может стать основой новых средств защиты.

Ученые разобрались в механизме чихания

Исследование американских ученых поможет создать специальные лекарства для людей, у которых чихательный "механизм" слишком чувствителен. Мы чихаем, чтобы избавиться от чего-то опасного, неприятного. Чувствуя раздражение в носу, с силой выталкиваем, например, пыль. Еще чихаем от аллергии или когда простужаемся. Более 20 лет назад в мозге удалось найти область, которая отвечает за чихание. Но каков механизм? Ученым Вашингтонского университета в Сент-Луисе удалось расшифровать маршрут сигнала, который начинается от чихательных нейронов в носу и заканчивается в одном из отделов мозга. Нейроны, которые почувствовали раздражитель в носу, выделяют пептид под названием "нейромедин Б". Он запускает цепочку реакций других нейронов. В итоге сигнал о непорядке в носу передается в специальный отдел ствола головного мозга, который контролирует множество физиологических процессов, в том числе и дыхание. Получив информацию , что в носу что-то неладно, дыхательные нейроны отправляют дыхательным мышцам сигнал - чихайте. Кстати, мышей сумели заставить чихать без всяких раздражающих веществ, достаточно было просто напрямую обработать ствол мозга нейромедином Б. Исследование поможет создать лекарства для тех, у кого чихательный механизм слишком чувствителен.