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Последний фильм Владимира Меньшова закончат его коллеги

Новости
    13.07.2021, 15:51
Текст:   Олег Усков

Зрители могут увидеть еще один фильм скончавшегося 5 июля от последствий заражения коронавирусом Владимира Меньшова.

Фото: Галина Кмит/ РИА Новости
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Как рассказал друг и коллега режиссера, председатель комиссии Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний Алексей Лобарев, это будет лента о полиции - сценарий проекта создавался при содействии Меньшова.

Лобарев рассказал NEWS.ru, что жил по соседству с режиссером, также входившим в состав Общественного совета при ФСИН, часто с ним беседовал, и в одну из встреч поделился с Владимиром Валентиновичем идеями. Как уточняет Лобарев, они собирались с Виктором Мережко делать ленту о правоохранительных органах, и Меньшов творческое предприятие тут же поддержал.

"О, давай, и ресоциализацию туда вставь. Давай в фильме покажем, что главный герой, который боролся со стихией, вышел из колонии и стал нормальным человеком", - цитирует предложение друга председатель.

В результате синопсис был переделан, и на текущий момент осталось дописать всего две страницы сценария. При этом фильм будет посвящен Меньшову - имя лауреата премии "Оскар" укажут в титрах.

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