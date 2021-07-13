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13.07.2021 08:13
Рубрика: В мире

Президент Кубы обвинил США в провоцировании беспорядков на острове

Текст: Максим Макарычев
Президент Кубы обвинил власти США в провоцировании беспорядков на острове. Мигель Диас-Канель назвал "постыдными преступниками" тех лиц, которые, по его словам, пытались "уничтожить коммунистическую революцию" в его стране после того, как на Острове свободы произошли крупнейшие антиправительственные протесты почти за три десятилетия.
Мигель Диас-Канель. Фото: Ariel Ley Royero/ACN via AP Мигель Диас-Канель. Фото: Ariel Ley Royero/ACN via AP
Мигель Диас-Канель. Фото: Ariel Ley Royero/ACN via AP

В телеобращении в понедельник Диас-Канель, который недавно сменил Рауля Кастро на посту первого секретаря Коммунистической партии Кубы, описал протесты как часть поддерживаемого Соединенными Штатами заговора в социальных сетях с целью разжечь общественное недовольство и свергнуть кубинский режим. "Вчерашние акции не были мирными", - заявил кубинский президент, критикуя "совершенно вульгарное" поведение некоторых демонстрантов, которых он обвинил в том, что они бросали камни в полицейских и уничтожали автомобили. Диас-Канель признал, что у других протестующих были законные опасения по поводу нехватки продовольствия и отключений электроэнергии. "Чувствовать неудовлетворенность вполне законно", - заявил в эфире кубинский лидер. В своем обращении к нации Мигель Диас-Канель также обвинил Вашингтон в применении "политики экономического удушения" с целью вызвать "социальные вспышки в стране", сообщает RT на испанском языке. Президент Кубы заявил, что остров страдает от "жестокой и агрессивной политики продолжительного финансового и энергетического преследования", которая усугубилась во время правления бывшего президента США Дональда Трампа. По его словам, эта политика в том числе направлена ​​против "закупки топлива и компонентов, необходимых для национальной энергетической системы" для удовлетворения спроса населения. Со своей стороны министр энергетики и шахт Кубы Ливан Арронте Крус подтвердил, что в стране ведется активная работа над проблемами национальной электроэнергетической системы, затронутых "чрезвычайно напряженным сценарием, который пережила страна" и который "усилился на последнем этапе" с новыми санкциями США.

Фото: EPA/MARTIN ALIPAZ
Как Латинская Америка выразила поддержку Кубе

Со своей стороны Рохелио Поланко Фуэнтес, высокопоставленный партийный чиновник, руководящий отделом идеологии компартии, осудил протесты как часть хорошо финансируемых США усилий по созданию "нестабильности и хаоса" на Кубе. Он сравнил воскресные протесты с неудавшимся восстанием, поддержанным США против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, в 2019 году. "Мы переживаем новые главы нетрадиционной войны, они (американцы) называют это цветными революциями или мягкими переворотами", - сказал Поланко.

Ситуация в области общественного здравоохранения на Кубе в разгар кризиса, связанного с коронавирусом, усугубляется экономической блокадой, проводимой Соединенными Штатами на протяжении почти шести десятилетий, которая усилилась в последние годы, что вызвало перебои в подаче электроэнергии и усложнило ситуацию с доступом к лекарствам и материалам для производства вакцин. Даже в разгар пандемии США не позволяют кубинским ученым получить доступ к мировым научным ресурсам, чтобы население могло справиться с кризисом в области здравоохранения в лучших условиях.

Напомним, что к полудню воскресенья демонстрации достигли одного из самых знаковых мест Кубы: набережной Малекон в столице Гаваны, куда вышли протестующие. Акции протеста, которые закончились погромами полицейских автомобилей и магазинов, состоялись в ряде городов страны. Власти Кубы отдали приказ на пресечение деструктивной деятельности радикальных элементов. Мировое сообщество в целом поддержало действия властей Кубы по наведению порядка в стране. Различные общественные организации, партии и народы разных стран выразили свою поддержку кубинскому народу в противостоянии попыткам социальной дестабилизации на острове. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что сами кубинцы должны принять решение, потому что "Куба является свободным, независимым и суверенным государством и по отношению к ней не должно быть интервенционизма". Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова также предостерегла от "внешнего вмешательства", которое стремится "способствовать дестабилизации" острова. Вице-президент Никарагуа Розарио Мурильо подтвердила позицию своего правительства, выраженную ранее в послании, в защиту кубинской революции. "Какой моральный авторитет есть у янки, чтобы говорить с нами о правах человека, когда они являются основными нарушителями прав человека в мире наряду с европейцами?" - сказала Мурильо, охарактеризовав Кубу как единственную страну в мире, которая "направляет врачей и медицинский персонал повсюду, проявляя солидарность".

В июне прошлого года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила резолюцию, требующую прекращения торговой, экономической и финансовой блокады острова США. ООН осудила блокаду подавляющим большинством в 184 голоса, при двух голосах "против" (США и Израиль) и трех воздержавшихся (Бразилия, Колумбия и Украина). Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что ущерб, нанесенный этой "бесчеловечной мерой", ежегодно превышает 147 миллиардов долларов, и обвинил Вашингтон в использовании пандемии для усиления давления на остров.

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