Президент Кубы обвинил США в провоцировании беспорядков на острове

Президент Кубы обвинил власти США в провоцировании беспорядков на острове. Мигель Диас-Канель назвал "постыдными преступниками" тех лиц, которые, по его словам, пытались "уничтожить коммунистическую революцию" в его стране после того, как на Острове свободы произошли крупнейшие антиправительственные протесты почти за три десятилетия.

В телеобращении в понедельник Диас-Канель, который недавно сменил Рауля Кастро на посту первого секретаря Коммунистической партии Кубы, описал протесты как часть поддерживаемого Соединенными Штатами заговора в социальных сетях с целью разжечь общественное недовольство и свергнуть кубинский режим. "Вчерашние акции не были мирными", - заявил кубинский президент, критикуя "совершенно вульгарное" поведение некоторых демонстрантов, которых он обвинил в том, что они бросали камни в полицейских и уничтожали автомобили. Диас-Канель признал, что у других протестующих были законные опасения по поводу нехватки продовольствия и отключений электроэнергии. "Чувствовать неудовлетворенность вполне законно", - заявил в эфире кубинский лидер. В своем обращении к нации Мигель Диас-Канель также обвинил Вашингтон в применении "политики экономического удушения" с целью вызвать "социальные вспышки в стране", сообщает RT на испанском языке. Президент Кубы заявил, что остров страдает от "жестокой и агрессивной политики продолжительного финансового и энергетического преследования", которая усугубилась во время правления бывшего президента США Дональда Трампа. По его словам, эта политика в том числе направлена ​​против "закупки топлива и компонентов, необходимых для национальной энергетической системы" для удовлетворения спроса населения. Со своей стороны министр энергетики и шахт Кубы Ливан Арронте Крус подтвердил, что в стране ведется активная работа над проблемами национальной электроэнергетической системы, затронутых "чрезвычайно напряженным сценарием, который пережила страна" и который "усилился на последнем этапе" с новыми санкциями США.

Со своей стороны Рохелио Поланко Фуэнтес, высокопоставленный партийный чиновник, руководящий отделом идеологии компартии, осудил протесты как часть хорошо финансируемых США усилий по созданию "нестабильности и хаоса" на Кубе. Он сравнил воскресные протесты с неудавшимся восстанием, поддержанным США против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, в 2019 году. "Мы переживаем новые главы нетрадиционной войны, они (американцы) называют это цветными революциями или мягкими переворотами", - сказал Поланко.

Ситуация в области общественного здравоохранения на Кубе в разгар кризиса, связанного с коронавирусом, усугубляется экономической блокадой, проводимой Соединенными Штатами на протяжении почти шести десятилетий, которая усилилась в последние годы, что вызвало перебои в подаче электроэнергии и усложнило ситуацию с доступом к лекарствам и материалам для производства вакцин. Даже в разгар пандемии США не позволяют кубинским ученым получить доступ к мировым научным ресурсам, чтобы население могло справиться с кризисом в области здравоохранения в лучших условиях.

Напомним, что к полудню воскресенья демонстрации достигли одного из самых знаковых мест Кубы: набережной Малекон в столице Гаваны, куда вышли протестующие. Акции протеста, которые закончились погромами полицейских автомобилей и магазинов, состоялись в ряде городов страны. Власти Кубы отдали приказ на пресечение деструктивной деятельности радикальных элементов. Мировое сообщество в целом поддержало действия властей Кубы по наведению порядка в стране. Различные общественные организации, партии и народы разных стран выразили свою поддержку кубинскому народу в противостоянии попыткам социальной дестабилизации на острове. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что сами кубинцы должны принять решение, потому что "Куба является свободным, независимым и суверенным государством и по отношению к ней не должно быть интервенционизма". Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова также предостерегла от "внешнего вмешательства", которое стремится "способствовать дестабилизации" острова. Вице-президент Никарагуа Розарио Мурильо подтвердила позицию своего правительства, выраженную ранее в послании, в защиту кубинской революции. "Какой моральный авторитет есть у янки, чтобы говорить с нами о правах человека, когда они являются основными нарушителями прав человека в мире наряду с европейцами?" - сказала Мурильо, охарактеризовав Кубу как единственную страну в мире, которая "направляет врачей и медицинский персонал повсюду, проявляя солидарность".

В июне прошлого года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила резолюцию, требующую прекращения торговой, экономической и финансовой блокады острова США. ООН осудила блокаду подавляющим большинством в 184 голоса, при двух голосах "против" (США и Израиль) и трех воздержавшихся (Бразилия, Колумбия и Украина). Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что ущерб, нанесенный этой "бесчеловечной мерой", ежегодно превышает 147 миллиардов долларов, и обвинил Вашингтон в использовании пандемии для усиления давления на остров.