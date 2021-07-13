При обрушении гостиницы в Китае погибли восемь человек

Частичное обрушение гостиницы произошло в восточной китайской провинции Цзянсу, в городе Сучжоу. В результате восемь человек погибли, девять пропали без вести, сообщили местные власти.

На момент обрушения в здании находились 23 человека. К утру вторника, 13 июля, спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов 14 человек, пишет ТАСС. Пятеро были госпитализированы, одному из спасенных помощь медиков не понадобилась.

На месте ЧП идут поисковые работы, в которых участвуют свыше 650 человек. Причины обрушения здания установят эксперты.