Биологи нашли способ подавить размножение коронавируса

Ученые из Австралии провели серию исследований, результаты которых могут говорить о новом способе борьбы с вирусом SARS-CoV-2 с помощью генной инженерии.

Метод основан на перепрограммировании генов CRISPR, при котором ученым удалось удалять аномальные РНК при онкологических заболеваниях у детей. Этот же метод генного редактирования исследовали испытали и при заболеваниях коронавирусной инфекцией, сообщает научное издание Nature Communications. В лабораторных условиях им удалось подавить репликацию различных штаммов вируса в инфицированных клетках.

Основу инструмента генного перепрограммирования составляет фермент CRISPR-Cas13b. Связываясь с РНК-мишенями, он разрушает часть генома вируса - после чего он теряет способность размножения в клетках человека. Особенность метода в том, что он вмешивается в саму генную последовательность, а значит, применим при блокировании многих патогенных вирусов, в том числе грипп, лихорадку Эбола и даже, возможно, ВИЧ. Компьютерная модель позволяет производить скрининг всего генома, а его редактирование - подавить экспрессию соответствующих генов до 98 процентов.

Теперь предстоят испытания на животных, чтобы подтвердить правильность теории биологов. Исследователи считают, что новый метод поможет в разработке противовирусных препаратов.