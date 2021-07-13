Ребенок погиб при столкновении восьми автомобилей под Воронежем

В массовой аварии на юге Воронежской области погибла 12-летняя девочка, Другой ребенок и его родители доставлены в больницу с травмами, сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП с участием восьми автомобилей: легковых и грузовиков, - случилось около 13 часов на 729 километре федеральной трассы М-4 "Дон". На стороне движения в сторону Москвы столкнулись УАЗ Патриот, Honda CR-V, Opel Astra, Renault Megane, грузовики Scania, Ford, Mercedes и MAN.

Все пострадавшие ехали в Honda. 12-летняя девочка скончалась на месте. 4-летний ребенок и двое взрослых, мужчина и женщина, госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства происшествия.