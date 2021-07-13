Собянин выделил средства на бесплатное питание медиков в 2021 году

Более 2 миллиардов рублей решено выделить в этом году из бюджета Москвы на бесплатное питание медицинских работников коронавирусных стационаров. Постановление на этот счет подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в ходе очередного заседания президиума правительства столицы.

Это продолжение практики, предпринятой столичными властями с самого начала пандемии для поддержки медиков, которые спасают москвичей в "красных зонах". За это время ресторанные сети Москвы поставили врачам, медсестрам, фельдшерам свыше2,6 млн. суточных рационов еды. В настоящее время поставка рационов осуществляется в 27 больниц, где организованы 34 точки доставки.