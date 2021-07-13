Во Владимире 280 человек эвакуировали из больницы из-за пожара

Новости

В России выдано рекордное число ипотечных кредитов 12:26
Росздравнадзор оценил безопасность препаратов от COVID-19 12:25
Названы последствия заражения сразу двумя штаммами COVID-19 12:21
Заболевшего COVID Петра Мамонова не удалось вывести из комы 12:20
"Северный поток-2" могут приспособить для транспортировки водорода 12:15
В Госдуме оценили идею увеличения отпуска для некурящих 12:14
В Греции всех медиков и военных обяжут пройти вакцинацию 12:12
В Геленджик после взрыва в гостинице отправили врачей из Краснодара 12:10
Роспотребнадзор оценил риск заражения сразу двумя штаммами COVID-19 11:59
Рябков: РФ усилит помощь преследуемым правоохранителями США россиянам 11:57
Оперштаб: 71% госслужащих правительства Москвы вакцинирован от COVID-19 11:53
В ВОЗ заявили об опасности смешивания разных вакцин от коронавируса 11:52
Дуэйн Джонсон выложил кадр из "Черного Адама" и стал мемом 11:52
Минэкономразвития обновило план по повышению энергоэффективности 11:44
Анна Кузнецова заявила о дефиците вожатых для детских лагерей 11:34
Шойгу: Для курсантов-летчиков испытывают два новых самолета 11:31
На островах Мартиника и Реюньон объявлено чрезвычайное положение 11:27
Минобороны поможет судостроительным заводам избавиться от старого имущества 11:26
Заболевшая коронавирусом Ирина Алферова идет на поправку 11:23
Наталья Сергунина: Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира 11:22
Более 7000 звонков получила Татьяна Москалькова на "горячую линию" 11:16
Отец Алисы Тепляковой рассказал, как дочка в 8 лет сдала ЕГЭ 11:10
Олег Меньшиков рассказал, что неделю находился в коме 11:08
Президенту МОК Баху в Японии приходится нелегко 11:00
В Петербурге прошла репетиция главного военно-морского парада 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ФАС защитит потребителей от необоснованно дорогих ЖКХ, связи, транспорта
ФАС защитит потребителей от необоснованно дорогих ЖКХ, связи, транспорта
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
13.07.2021 12:24
Рубрика: Происшествия

Во Владимире 280 человек эвакуировали из больницы из-за пожара

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Во Владимирской областной клинической больнице загорелась аппаратура в кабинете уролога.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Петербурге в Елизаветинской больнице произошел пожар

По информации регионального ГУМЧС, сообщение о возгорании поступило 13 июля в 10:52.

- Возгорание на площади 0,5 квадратных метра было оперативно ликвидировано, - рассказала официальный представитель спасательного ведомства  Екатерина Мищенко. - Горел медицинский аппарат в урологическом кабинете.

Со слов Мищенко, пострадавших нет. Из больничного здания из-за пожара были эвакуированы 280 человек.

- Причины возгорания устанавливаются. К тушению привлекались 13 единиц техники и 28 человек личного состава, - уточнили в ГУМЧС по Владимирской области.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир

Главное сегодня

В Госдуме оценили идею увеличения отпуска для некурящих
Россия направила ноту США из-за кражи ж/д указателя американским дипломатом
Путин и Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге
Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в российском ВВП
Верховный суд: Выплаты по ОСАГО не отменяют выставление счета виновнику аварии
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества