Во Владимире 280 человек эвакуировали из больницы из-за пожара

Во Владимирской областной клинической больнице загорелась аппаратура в кабинете уролога.

По информации регионального ГУМЧС, сообщение о возгорании поступило 13 июля в 10:52.

- Возгорание на площади 0,5 квадратных метра было оперативно ликвидировано, - рассказала официальный представитель спасательного ведомства Екатерина Мищенко. - Горел медицинский аппарат в урологическом кабинете.

Со слов Мищенко, пострадавших нет. Из больничного здания из-за пожара были эвакуированы 280 человек.

- Причины возгорания устанавливаются. К тушению привлекались 13 единиц техники и 28 человек личного состава, - уточнили в ГУМЧС по Владимирской области.