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13.07.2021 08:53
Рубрика: Общество

В Москве появились палаты для пациентов с тяжелым течением COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Новые возможности для оказания медицинской помощи пациентам с наиболее тяжелыми формами коронавирусной инфекции появились в московских больницах. В каждом стационаре, перепрофилированном для работы с пациентами с COVID-19, создали палаты интенсивного наблюдения. Они оснащены дополнительным оборудованием для контроля за состоянием тяжелых пациентов, требующих повышенного внимания со стороны медицинского персонала. Для этого в каждой палате находится круглосуточный пост медицинской сестры. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"На фоне высокого уровня госпитализаций в городские стационары поступает много пациентов в тяжелом состоянии, которым требуется непрерывное медицинское наблюдение. Для того, чтобы обеспечить таким пациентам высокий уровень оказания медицинской помощи, было принято решение организовать специальные палаты интенсивного наблюдения. В настоящее время во всех городских стационарах, где проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, включая резервные госпитали, обустроено в общей сложности более 2200 коек в таких палатах. Мы оснастили их дополнительным оборудованием для контроля за состоянием тяжелых пациентов, требующих повышенного внимания со стороны медицинского персонала. Также в каждой палате мы разместили круглосуточный пост медицинской сестры. Это позволит оказывать медицинскую помощь максимально персонализировано и эффективно".

Фото: EPA-EFE/Brais Lorenzo
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Палаты интенсивного наблюдения - это палаты, в которых осуществляется постоянный усиленный контроль за пациентом. Они созданы для того, чтобы предупредить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния. Прежде всего такие палаты предназначены для пациентов с тяжелой коморбидной патологией, то есть с несколькими заболеваниями одновременно, не способных передвигаться самостоятельно или у которых наблюдается высокий риск падений. Палаты оборудованы функциональной кроватью, централизованной системой подводки кислорода к каждой кровати.

В каждой палате круглосуточно находится медицинская сестра и в постоянном режиме ведет индивидуальное наблюдение и уход, при необходимости помогает пациентам перевернуться, поправить кислородную маску, отслеживает изменения состояния здоровья и жизненные показатели. Таким образом, каждый пациент находится на постоянном контроле и в зоне внимания медицинского персонала.

В палатах интенсивного наблюдения также могут быть предусмотрены противопролежневые матрасы, изготовленные из специальных материалов, нормализующих кровообращение в кожных покровах и предотвращающие появление пролежней, а также аппарат перемежающейся пневмокомпрессии для профилактики развития тромбоэмболических осложнений, нередко развивающихся у лежачих пациентов с тяжелыми формами COVID-19.

Каждая палата интенсивного наблюдения оборудована системами мониторинга артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода и других ключевых параметров организма.

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