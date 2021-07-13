В Москве задержали продавца поддельных документов о вакцинации

Столичные оперативники на Хорошевском шоссе приобрели у мужчины протокол осмотра перед вакцинацией стоимостью 1400 рублей. Справка со сроком действия 12 месяцев была заверена врачом-аллергологом одной из государственных поликлиник. Подробности дела сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По ее словам, объявление о реализации фиктивных документов, связанных с новой коронавирусной инфекцией, полицейские обнаружили в интернете. Исследование показало, что документ оказался поддельным, а содержащиеся на нем оттиски печатей и штампов нанесены самодельным способом.

Курьер признался, что посылки с документами он получал от неизвестного лица и за плату передавал клиентам. При себе у задержанного оказалось пять аналогичных протоколов, 20 сертификатов о вакцинации против COVID-19 и другие поддельные медицинские документы.

На Ленинском проспекте полицейские приобрели еще две поддельные справки о медицинском отводе от прививки. Сотрудники полиции установили, что изъятые у сбытчиков документы были произведены одним и тем же изготовителем.