В Якутии площадь лесных пожаров достигла 500 тысяч гектаров

В Якутии за сутки удалось потушить 13 лесных пожаров, но возникли 30 новых очагов, а площадь горящей тайги увеличилась на 14 тысяч гектаров, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

- На территории 11-ти районов Якутии сохраняются высокие классы пожарной опасности, - отметил руководитель управления Павел Гарин.

По данным минэкологии республики, сейчас в регионе ведется тушение 74-х природных пожаров на площади более пятисот тысяч гектаров. Но это лишь малая часть горящей тайги. Всего в Якутии действуют 324 лесных пожара, большая часть их - в зоне контроля, на удаленных территориях, где тушение не проводится. Общая площадь, пройденная огнем, неделю назад перевалила за миллион гектаров.

В работах на ликвидации пожаров задействованы более 2260 человек и трехсот единиц техники, в том числе авиация.

По словам первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова, из-за неисправности оборудования вчера на тушении пожаров не был задействован специализированный самолет БЕ-200. Сегодня ожидается доставка запчастей из Хабаровска, и после устранения неполадок самолет вновь приступит к работе, сообщается на официальном информационном портале Якутии.