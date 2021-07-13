В Приморье назвали причину взрыва в жилом доме

Хозяин квартиры, в которой ночью во вторник прогремел взрыв, рассказал, что собирал устройство для глушения рыбы, сообщает РИА Новости.

Напомним, ЧП произошло в многоквартирном доме в городе Фокино, незначительно пострадал 36-летний собственник квартиры. Взрывом выбило входную дверь, разбило стекла в окнах подъезда.

"Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Он пояснил, что хотел изготовить устройство для глушения рыбы", - рассказали агентству в краевом УМВД.

Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.