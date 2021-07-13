В Казани падении дерева из-за ветра пострадали три человека

Две женщины и ребенок пострадали в результате падения дерева при шквалистом ветре на улице Максимова в Казани.

Как сообщили в ГУ МЧС по РТ, около полудня в столице Татарстана пошел сильный дождь с ветром, скорость которого достигала 17 метров в секунду. Сообщение об инциденте поступило в 12 часов 13 минут.

Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавших. У мальчика зафиксированы царапины, госпитализация ему не потребовалась. Женщин в возрасте, по предварительным данным, 69 и 85 лет, доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Известно, что у одной из них ушибы головы и спины.