В Прикамье двое подростков пойдут под суд за изнасилование и убийства

В Пермском крае двух несовершеннолетних местных жителей обвиняют в тяжких преступлениях, предусмотренных частью 1, статьи № 131 УК РФ (изнасилование) и частью 2, статьи № 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что двое подростков в возрасте 14 и 15 лет совершили убийство мужчины с особой жестокостью. Потерпевшего избили, после чего подожгли на нем одежду. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Кроме того, одного из подростков обвиняют в изнасиловании женщины, которую он в дальнейшем убил, пытаясь скрыть свою причастность к преступлению.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Его объем составляет 11 томов.