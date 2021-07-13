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13.07.2021 11:13

АО "РЭС" активизировало борьбу с незаконным потреблением электроэнергии

 Противодействие хищениям электроэнергии - одно из важнейших направлений деятельности акционерного общества "Региональные электрические сети", в компании полным ходом продолжаются мероприятия долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии. Успешная реализация данного направления возможна только в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

Проанализировав результаты работы по привлечению к ответственности за незаконное потребление электроэнергии по итогам 6 месяцев 2021 года, специалистами АО "РЭС" были сделаны выводы о том, что работа по выявлению фактов хищений электроэнергии и взаимодействие в этой части с правоохранительными органами в текущем году приобрела масштабный характер. Особенно активизирована эта деятельность в отдаленных филиалах компании.

Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число поданных АО "РЭС" заявлений в правоохранительные органы увеличилось практически в 2 раза, более чем на 80%.

Причем в текущем году наблюдается заметная тенденция по выявлению и привлечению к ответственности не только недобросовестных граждан физических лиц, но и предприятий различных форм собственности (юридических лиц). Доля таких заявлений в текущем году составила более 30% от общего числа.

Среди фактов правонарушений можно выделить пример привлечения к ответственности предпринимателя гражданина Г., которому по решению Новосибирского областного суда предъявлено к взысканию более 4 млн рублей. Помимо административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ данного злостного расхитителя ожидает уголовная ответственность по статье 165 УК РФ, заявление о привлечении гражданина Г. к ответственности по данной статье подано АО "РЭС" в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области.

Совсем недавний случай привлечения к ответственности компании-застройщика одного из жилых комплексов в Кировском районе Новосибирска, на значительную сумму возмещения стоимости бездоговорного потребления показывает, что в Обществе ведется системная работа по выявлению и фиксации незаконного энергопотребления, а также имеет место твердая позиция по привлечению к ответственности, вплоть до уголовной, расхитителей электроэнергии.

Так за 6 месяцев 2021 года специалистами АО "РЭС" в правоохранительные органы направлено 4 заявления о привлечении к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 165 УК РФ.

В АО "РЭС" продолжается взаимодействие с руководством ГУ МВД России по Новосибирской области и территориальными отделами полиции по вопросам выявления и пресечения фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.

В борьбе с незаконным потреблением электроэнергии не обойтись без помощи сознательных граждан.

В апреле 2021 года Обществом принято решение о поощрительных выплатах гражданам, сообщившим о совершенном либо планируемом хищении электроэнергии.

Сообщение о совершённом либо планируемом хищении электроэнергии с указанием персональных данных для получения вознаграждения можно оставить на официальном сайте АО "РЭС" www.eseti.ru в разделе "Сообщить о хищении", заполнив соответствующую форму, или направив письменное заявление в адрес компании. АО "РЭС" гарантирует конфиденциальность предоставленной информации о лицах, обнаруживших факты хищения и сообщивших о них.

Кроме того сообщить об известных фактах хищения электроэнергии можно любым удобным способом:

* по телефону доверия 8 (383) 289-41-00,

* в разделе "Сообщить о хищении" на сайте www.eseti.ru,

* сообщением на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp или Viber.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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