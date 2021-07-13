В Кузбассе для детских садов и школ закупали фальшивые продукты

Уголовные дела о мошенничестве при реализации нацпроекта "Демография" возбуждены в Кемерове и Новокузнецке после прокурорской проверки. Для детских садов и школ на бюджетные средства закупали поддельные продукты.

Муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат питания" в областном центре заключило с коммерческими организациями контракты на поставку сливочного масла и творога для образовательных организаций города (в основном - детсадов). Товар был получен от поставщиков в 2021 году.

Однако лабораторные испытания, проведенные в рамках проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, показали, что закупленные по муниципальному контракту молочные продукты на самом деле таковыми не являются. Эксперты вынесли заключение: это не творог и не масло, а фальсификат. И на его покупку израсходовали более 26 миллионов рублей из городского бюджета.

- Прокурор Кемерова объявил главе города предостережение о недопустимости использования фальсифицированной продукции для питания детей в образовательных учреждениях, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора Кузбасса по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Материалы проверки направили в следственный орган, который возбудил уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Предварительное расследование продолжается. Двое обвиняемых (речь идет о представителях компаний-поставщиков товара) заключены под стражу, еще двое - под домашний арест. Предварительное расследование - на контроле у прокуратуры области.

Аналогичное дело о мошенничестве в июне 2021-го возбудили в Новокузнецке. Местный муниципальный комбинат питания еще в конце прошлого года заключил с коммерческой фирмой договор на поставку сливочного масла для детских образовательных организаций города. И в начале нынешнего года, заплатив 20,7 миллиона бюджетных рублей, комбинат получил 427 коробок масла "Крестьянского" общим весом более 6,4 тонны. Однако масло (судя по этикетке, сладко-сливочное несоленое, высшего сорта) на поверку оказалось фальшивкой. Это подтверждается результатами лабораторных испытаний и экспертным заключением.

На стол к детям лжемасло, к счастью, не попало, поставку сомнительного продукта в школы Новокузнецка срочно приостановили. А расследование уголовного дела продолжается. Как уточнила Елена Тушкевич, вопросы обеспечения несовершеннолетних качественным питанием - на особом контроле у прокурора области.