В Новосибирской области из колонии-поселения сбежали двое заключенных

Двоих осужденных объявили в розыск на территории Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН, заключенные самовольно покинули участок исправительной колонии-поселения №8.

Сотрудники ГУФСИН и полиции разыскивают Виталия Козлова 1995 года рождения и Александра Горлова 1994 года рождения. В колонии-поселении приговоренные к лишению свободы содержатся без охраны, однако под надзором администрации учреждения. От подъема до отбоя осужденные пользуются правом свободного перемещения, а с разрешения или по особому поручению руководства колонии могут даже покидать ее пределы, оставаясь при этом в границах муниципального образования.

Помимо этого осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе денежные средства, ценные вещи. Собственно, этим и воспользовались двое беглецов. Известно, что Виталий Козлов, до того как предстать перед судом, жил в Новосибирске на улице Шукшина. Он получил срок за преступление против собственности. Александр Горлов, родом из Барабинска, был осужден за аналогичные правонарушения, а также за незаконный оборот наркотиков.