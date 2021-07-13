Экс-глава Республики Коми Владимир Торлопов выйдет на свободу по УДО

Ухтинский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы бывшего руководителя Республики Коми Владимира Торлопова. Он проходил по резонансному "делу Гайзера".

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, Владимир Торлопов обратился в суд с ходатайством об УДО. Он отбывает свой срок в республике в исправительной колонии № 29. Учитывая все обстоятельств материалов дела и положительные характеристики, суд принял решении об удовлетворении ходатайства осужденного Торлопова. Он освобожден условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 6 месяцев 19 дней.

Экс-глава Коми Владимир Торлопов входил в центральную группу Вячеслава Гайзера. Ее члены разрабатывали планы и осуществляли руководство. Сам же бывший руководитель республики Вячеслав Гайзер стал одним из первых российских губернаторов, арестованных за коррупцию. Случилось это в сентябре 2015 года. Он получил свой срок - 11 лет лишения свободы и отбывает его в колонии.

Решение суда по Владимиру Торлопову пока не вступило в законную силу.