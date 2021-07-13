Бориса Эйфмана в этом году назвали почетным гражданином Петербурга. Известный хореограф стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" всех степеней. Но разве это для художника важнее всего? Главной наградой были и всегда останутся полные залы, благодарные зрители. Их, как известно, не заменят никакие башни из слоновой кости. В конце июля (двадцать второго) художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного академического театра балета исполнится семьдесят пять. Большая программа из его спектаклей будет представлена и в Петербурге, и в Москве. И разговор "РГ" с Борисом Эйфманом накануне - не о прошлом, а о том, что впереди.

Борис Яковлевич, кто-то уверяет, что только "серебряный возраст" и дает настоящую свободу - от страстей. Согласны?

Борис Эйфман: Мой ритм жизни и работы не оставляет времени для размышлений о возрасте. Разумеется, физиологически никто из нас с годами не молодеет, сил не прибавляется. Но, с другой стороны, как художнику мне, наоборот, с годами все больше хочется творить, сочинять балеты. У меня все больше замыслов, идей и, что самое важное, возможностей для их реализации - как творческих, так и организационных. Ключевая проблема, стоящая сегодня передо мной, - как успеть осуществить все задуманное. Стал ли я более свободным? В жизни я прошел через страсти. Когда ты отсекаешь все внешнее, приземленное, то получаешь больше внутренней энергии. Но есть и другой тип страсти, без которого существование творца немыслимо. Страсть к искусству - ей я осознанно подчинил всю жизнь.

Большая программа будет представлена в Москве и Петербурге. Чего ждать зрителям, к чему готовиться?

Борис Эйфман: На сцене Александринского театра мы покажем новый балет "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", а также избранные постановки прошлых лет - "Анну Каренину", "Эффект Пигмалиона", "Роден, ее вечный идол". Спектакль о французском комедиографе и балет по роману Толстого труппа также представит на Исторической сцене Большого театра России в рамках фестиваля "Черешневый лес". Петербургский и московский сезоны завершатся гала-концертом. Сценарий такого вечера непрост - нужно не просто механически собрать "балетные хиты", а выстроить драматургически цельное представление.

Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман. Фото: Предоставлены Санкт-Петербургским государственным академическим театром балета

Двадцать лет назад вы уже ставили "Дон Жуана и Мольера". И вот опять - тот же французский комедиограф со своим героем. Почему? Чем они вам так дороги?

Борис Эйфман: Мольер, отдававший своему театру все силы, был и остается, пожалуй, самым близким и понятным для меня художником в истории мировой культуры. Неудивительно, что я решил опять обратиться к этой во многом трагической личности и сочинил новый, полностью оригинальный балет. За два десятилетия изменились как выразительные и технические возможности моего театра, так и мое собственное видение его фигуры. Кроме того, в труппу пришли молодые артисты, чьи индивидуальности дали импульс сочинению новой хореографической партитуры.

В постановке 2001 года мы сделали акцент на процессе создания пьесы о знаменитом распутнике. В новом балете - панорама жизненного пути и творческого становления Мольера, хотя это и не спектакль из серии "ЖЗЛ". Меня интересуют не сухие факты биографии, а сложная взаимосвязь повседневности и искусства. Почему Мольер решил сочинить о Дон Жуане комедию? Знаменитый распутник - его альтер-эго и внутренний демон. Мольер, страдавший от измен молодой супруги Арманды, создал этот образ, чтобы высмеять любовников жены - развращенных светских франтов. Дон Жуан, разбивающий семьи и обольщающий женщин забавы ради, автору отвратителен. И в то же время дряхлеющий, измученный болезнями Мольер завидует своему персонажу и был бы рад повторить его путь хотя бы в воображении.

Фото: Предоставлены Санкт-Петербургским государственным академическим театром балета

Сейчас вы работаете над постановкой "Чайки. Балетной истории" - и тут опять будто идете по второму кругу. Почему?

Борис Эйфман: Есть темы, десятилетиями не отпускающие меня, провоцирующие на новые художественные поиски. Например - судьба и творчество Чайковского (который стал главным героем моей постановки еще в 1993 году) или того же Мольера. Однако жизнь балетных спектаклей, к сожалению, быстротечна. Смотрю записи своих постановок эпохи 1990-х или начала 2000-х - и хочется их усовершенствовать, хореографически и содержательно. Но, даже возвращаясь к уже исследованной теме, я никогда не реанимирую свои старые балеты. Ставлю их заново. "Чайка. Балетная история" действительно - уже вторая сочиненная мной хореографическая трактовка пьесы Чехова. Как и в постановке 2007 года, главными героями будут деятели танца. Но теперь вечная тема поиска нового слова в искусстве получит совершенно иное раскрытие.

В этом году состоялся первый выпуск вашей Академии танца, открытой восемь лет назад. Чем новые танцовщики отличаются от прежних поколений?

Борис Эйфман: В сегодняшнем хореографическом мире техника современного танца - общепринятое средство профессиональной коммуникации. Она так же важна для балетного артиста XXI века, как английский для дипломника, ищущего работу в престижной компании. Как он трудоустроится, если не знает иностранного языка? То же и в танцевальном искусстве.

Выпускники училищ, обучавшиеся по классической системе, приходят в театры, чей репертуар в значительной степени состоит из современных постановок. И оказывается, что танцевать такие спектакли они не готовы. Очень надеюсь, что профессиональная судьба первых выпускников нашей Академии сложится успешно. Нам еще предстоит проверка временем, но предварительные результаты подтверждают: мы с коллегами выбрали абсолютно правильное и очень перспективное образовательное направление.

А нет желания поставить спектакль на современном материале?

Борис Эйфман: Из суеверия пока не стану раскрывать всех замыслов. Начиная работать над спектаклем, надо освоить огромное количество информации - только потом становится понятно, родится ли новый балет. Не из каждой искры разгорается пламя. Одно скажу наверняка: пока хватает сил, буду сочинять хореографию.

Кстати

В Петербурге представят к юбилею хореографа уникальный двухтомник-летопись: "Балет Бориса Эйфмана. Магический театр танца". Книга Татьяны Боборыкиной рассказывает о 40-летней истории труппы и всех постановках с 1977-го по 2017 год. Здесь более 400 иллюстраций - редкие фото спектаклей, репетиций, эскизы сценографии, копии афиш.