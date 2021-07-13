В Крыму призвали Евросоюз отправить миссию на полуостров

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал Евросоюз дать оценку многочисленным блокадам, устроенным Украиной жителям полуострова, и для изучения этого вопроса посоветовал европейцам отправить представительную миссию в Симферополь.

Как сообщает РИА Новости, доклад Чегринца прозвучал в понедельник на совещании по правам человека, что прошло по видеоконференцсвязи на площадке ОБСЕ. Крымский общественник посвятил выступление санкционной политике Запада в отношении Крыма и вопиющим нарушениям прав человека Украиной, устроившей полуострову транспортную, водную и энергетическую блокады. Чегринец призвал участников совещания "наказать инициаторов всех устроенных блокад".

- Призываю страны Евросоюза ответственно подходить к соблюдению прав человека, - парировал Чегринец. - ЕС имеет шанс доказать право на ведение самостоятельной независимой внешней политики, направить миссию в Крым и лично убедиться в нарушении прав крымчан со стороны Украины, а также дать принципиальную оценку всем устроенным блокадам.

Эти тезисы явно пришлись не по душе представителям Украины, которые пытались сорвать доклад. А ведущая совещания заявляла, что "доклад не по делу".