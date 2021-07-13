В Волгограде осужден экстремист, не признающий Россию как государство

В Волгограде суд вынес приговор 53-летнему местному жителю по статье об организации экстремистского сообщества.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, следствие и суд установили, что осужденный являлся одним из лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации.

"Вместе с сообщниками он тайно вовлекал в преступное объединение новых участников, пропагандируя среди них отрицание Российской Федерации как государства и действующих на территории страны законов, склоняя граждан к противодействию деятельности органов власти всех уровней", - отметили в ведомстве. Также сообщается, что агитация велась с помощью ресурсов в интернете и рассылки запрещенных материалов.

Волгоградца приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима. Также суд рассматривает уголовное дело, возбужденное в отношение другого лидера запрещенной организации, а материалы следствия в отношении третьего обвиняемого сейчас находятся в прокуратуре.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность признанной экстремистской организации в ноябре 2020 года и задержали трех ее лидеров. Позднее были установлены несколько активных участников организации.