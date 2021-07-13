Троих жителей Челябинской области предостерегли от госизмены

ФСБ объявила официальные предостережения трем жителям Челябинской области, пытавшимся установить контакт с иностранными спецслужбами. Попытки осуществлялись для передачи сведений, составляющих государственную тайну, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

- В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками контрразведки по Федеральной службе войск национальной гвардии и УФСБ по Челябинской области пресечена незаконная деятельность троих жителей региона, которые с октября 2019 года предпринимали попытки установить контакты с представителями иностранных спецслужб, - сообщили в пресс-службе. - Данным гражданам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьей о государственной измене.

Как пояснили в УФСБ, сведения, составляющих государственную тайну, касались специфики охране объектов ядерно-оружейного комплекса подразделениями Росгвардии РФ. Трое предупрежденных - сотрудники оборонных предприятий региона. Все они были уволены.

Добавим, что благодаря вмешательству контрразведки преступление не было доведено до конца. Иначе виновным грозило бы наказание в виде крупного штрафа и лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с последующим ее ограничением еще на два года.