В Челябинске опрокинулась "скорая" с больными коронавирусом

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП на оживленном перекрестке в центре города, где после столкновения с иномаркой опрокинулся автомобиль скорой помощи. Бригада доставляла в больницу двух пациентов с СОVID-19, сообщили во вторник в региональном минздраве.

По данным ГИБДД Челябинска, авария произошла сегодня около часа дня на регулируемом перекрестке по улице Коммуны. 48-летний водитель скорой при повороте налево совершил столкновение с иномаркой Volkswagen Polo, двигавшейся прямо. От удара "ГАЗель" опрокинулась набок.

- После проведения КТ-исследования, "скорая" везла на госпитализацию в ковидную базу двух пациентов,- сообщили в минздраве. - Серьезных травм они не получили, в основном это различные ушибы. Водитель и фельдшер от госпитализации отказались.

Пациенты уже доставлены на лечение в городскую больницу №8 Челябинска, отметили в ведомстве.