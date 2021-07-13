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13.07.2021 18:24
Рубрика: Общество

Роман Романенко: Полет Virgin Galactic - большой шаг в сторону массового космического туризма

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Иван Степанов Фото: Иван Степанов
Фото: Иван Степанов

Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко отметил значимость достижения британского бизнесмена Ричарда Брэнсона в развитии отрасли коммерческих космических полётов.

Фото: Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия"
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"Успешный старт Virgin Galactic - большой шаг в сторону смелых проектов массового космического туризма. Насколько я знаю, Брэнсон давно и кропотливо шёл к своей цели. Сегодня она достигнута. Безусловно, это первый успех, с которым можно поздравить! О массовости пока речи не идёт, так как требуется ещё несколько успешных пусков, но шаг сделан, и он значительный! Поздравляю и желаю успеха!" - прокомментировал Роман Романенко.

В минувшее воскресенье космолёт Unity-22 британской компании Virgin Galactic успешно достиг границы земной атмосферы и космоса на высоте около 100 километров и, пробыв там несколько минут, совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.

На борту космолёта находились 70-летний миллиардер Ричард Брэнсон, пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ведущий инженер компании Virgin Galactic Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

На 20 июля назначен коммерческий полёт ещё одного крупного бизнесмена, владельца компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Общество Космос

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