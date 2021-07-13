Шойгу: Для курсантов-летчиков испытывают два новых самолета

Российские военные проводят испытания двух перспективных самолетов для учебной авиации. Об этом во вторник на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, для обновления парка летных учебных машин "на конкурсной основе проводятся комплексные испытания двух перспективных самолетов первоначальной летной подготовки - Як-152 и УТС-800".

Министр отметил, что на "селекторе" предстоит обсудить, что еще необходимо сделать "для повышения профессионального уровня курсантов-летчиков". "Наличие качественно подготовленных летчиков-выпускников, а их должно быть не менее семисот в год, позволит эффективно использовать потенциал существующих и перспективных авиационных комплексов с высокими боевыми возможностями. В свою очередь материальная база вузов должна включать не менее пятисот современных учебно-тренировочных самолетов и двухсот вертолетов", - рассказал глава военного ведомства.

Сегодня стало известно, что корпорация "Ростех" в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 (20 июля) представит принципиально новый военный самолет.