Шойгу оценил итоги Московской конференции по безопасности

Несмотря на санитарные ограничения, IX Московскую конференцию по международной безопасности, которая прошла с 22 по 24 июня, посетило 700 делегатов из 109 стран. 55 делегаций возглавляли министры обороны, их заместители и начальники генштабов. Некоторые руководители оборонных ведомств участвовали в ее работе в режиме видеоконференции. Об этом во вторник, 13 июля на совещании в Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"В этом году форум стал первой площадкой высокого уровня, где военные специалисты в очном порядке обсуждали актуальные вопросы безопасности в мире. Особое внимание было уделено различным аспектам глобальной и региональной стабильности, а также проблематике развития военного сотрудничества в условиях пандемии и осложнения международной обстановки. Тем самым Московский форум в очередной раз подтвердил свою актуальность и безусловную востребованность", - заявил Шойгу.