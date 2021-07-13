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13.07.2021 10:22
Рубрика: Общество

Придумана ткань для охлаждения человеческого тела на пять градусов

Текст: Антон Дерябин

Китайские ученые из Университета науки и технологий Хуачжун разработали ткань, которая обеспечивает пассивное охлаждение тела человека в среднем на пять градусов по Цельсию. Об этом пишет sciencealert.com.

Фото: Красноярский научный центр СО РАН
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Ткань пропитана наночастицами оксида титана и полимолочной кислоты и ламинирована тонким слоем политетрафторэтилена (ПТФЭ). Это обеспечивает сильное отражение тепла и света широкого диапазона.

Такая метаткань создана в рамках концепции "персональный терморегулятор", удобна для ношения и хорошо вентилируется, обладает износостойкостью.

При замерах под лучами солнца тепловизор показал, что метаткань была примерно на 4,8 градуса Цельсия холоднее чем хлопковая ткань.

Производство такой ткани дороже обычного примерно на десять процентов. Из метаткани можно шить одежду, палатки, автомобильные чехлы, шторы и навесы.

Общество Наука

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