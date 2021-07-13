Умер актер из "Ставка больше, чем жизнь" Ежи Янечек

Известный польский актер театра, кино и ТВ Ежи Янечек умер в возрасте 77 лет 11 июля. Некролог опубликован на Facebook-аккаунте польского Союза артистов.

Ежи Янечек родился 22 марта 1944 года в Итцехо, Германия. Актерское образование получил в Киношколе Лодзи, которую окончил в 1968-м. В том же году дебютировал в театре. Служил в Современном театре Вроцлава, Театре имени Богуславского в Калише, Балтийском театре в Кошалине, варшавских Популярном театре, Театре на Воли и Драматическом театре. Активно работал на радиопостановках "Театра Польского радио".

На экранах - с 1966-го. На счету - десятки фильмов и сериалов. В числе первых ролей - культовые комедия "Все свои" и сериал "Ставка больше, чем жизнь". Далее - "Санаторий под клепсидрой", "Тут крутых нет", "Доложи, 07", "Записки молодого варшавянина".

Лауреат ряда наград.