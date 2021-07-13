В Госдуме удивились идее Зеленского по поводу "Северного потока-2"

Предложение президента Украины Владимира Зеленского обсудить тему "Северного потока-2" на встрече лидеров "нормандской четверки" вызывает недоумение. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент Украины заявил, что нормандский формат может стать площадкой для решения проблемы энергетической безопасности Украины в связи со строительством газопровода. На эту тему Владимир Зеленский высказался на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Леонид Слуцкий, комментируя эту тему в своем Telegram-канале, отметил, что предложение украинского лидера вызывает недоумение. По его словам, непонятно, как тот планирует в данном случае использовать формат, созданный для урегулирования внутриукраинского конфликта. Ведь речь идет об обсуждении сугубо экономического проекта, реализуемого Россией с рядом европейских стран. А в их число Украина не входит, заметил политик. Напомним, что "нормандская четверка" - это Германия, Франция, Россия и Украина.

"Судя по всему, руководство Украины, как это было и при президенте Петре Порошенко, продолжает эксплуатировать ситуацию на юго-востоке страны, выпрашивая для себя кредиты, преференции и гарантии", - сделал вывод глава комитета.